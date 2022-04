Yanina Latorre tildó de ignorante a Ana Rosenfeld y estallaron las redes

El tenso cruce que protagonizaron Yanina Latorre y Ana Rosenfeld este viernes en LAM (América TV) tuvo un nuevo capítulo este sábado en las redes sociales.

Ayer, mientras hablaban sobre el regreso de Victoria Vanucci a la Argentina, la abogada recordó el prendedor de Evita Perón que le regaló Matías Garfunkel a la ex modelo. "El destino de ese prendedor lo desconozco", comentó, a lo que Yanina Latorre disparó: "¿Qué guardado? Se lo llevaron contrabandeado".

Ante semejantes declaraciones, Rosenfeld salió en defensa de su clienta: "Más allá de que podemos opinar de una manera u otra, literalmente una joya no es llevársela de contrabando", lo cual inició un fuerte debate entre las panelistas.

"No son pertenencias, la AFIP obliga a declarar la compra, la venta y la pertenencia, y cuando vos te llevás una obra de arte de Argentina a otro país, tenés que declararla acá y allá. Si querés te doy la AFIP y leé la ley, Ana. No me querás discutir todo, por Dios... por defender a tu amiga", comentó Latorre dando a entender que el objeto debió ser declarado en la mudanza que Vanucci hizo antes de abandonar el país.

"No la estoy defendiendo, no es mi amiga, es mi clienta. Más allá de eso la quiero mucho. Cuando uno se muda, se lleva sus cosas", argumentó la letrada. "¿Por qué te creés que lo están buscando en Estados Unidos a él? Tenés que declararlo, yo me mudé de país a país ochocientas veces por el fútbol y no tenía obras de arte... Declaraba todo. Una cosa es un Rolex o un Cartier, y otra cosa es una obra de arte como el prendedor de Evita, comprado en un remate. Tienen un valor, están tasados y tienen un título", respondió la mujer de Diego Latorre.

Pero todo no terminó ahí. Este sábado, el tuitero @AnibalPachanga5 le dio la derecha a Rosenfeld sobre lo que intentaba explicar en LAM. "¡Hay que diferenciar lo jurídico de lo contable! ¡Muy bien @AnibalPachanga5! Además, los muebles que mostraban no pueden registrarse. No existe un registro de sillones ni cómodas. Eso no significa que por su valor, deban o no figurar en una declaración impositiva", escribió Ana.

"¡NO SEAS IGNORANTE! Yo estaba hablando de una MUDANZA. ¡Leé un poco e informate lo que es una mudanza internacional y una importación! Es mejor estar mudita cuando una no sabe de un tema", le respondió Yanina.

"¡Leé! ¡De eso se trata cuando uno trabaja seriamente e informa! Y otra cosa, los objetos suntuarios cuando son obras de arte NO se pueden sacar del país sin declarar. ¡Y pagan bs personales! INFORMATE... ¡NO HAY JURÍDICO NI CONTABLE. Es derecho aduanero… que se ve que no la cursaste. Es mejor estarse calladita o seguir defendiendo amigos", agregó.