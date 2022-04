La increíble oferta laboral que rechazó Julieta Ortega para su hijo Benito: "Lo querían para..."

En momentos donde trabajar en tele o ser famoso en las redes sociales lo es todo (el orden debería estar invertido y es un error, claro), Julieta Ortega sorprendió al contar una decisión que tomó Benito, el hijo que tuvo con Iván Noble hace 16 años. El muchachín nacido en noviembre de 2005 (para ser más precisos, el 15) le dijo que no a la oferta de tele más grande que podría haber recibido en su vida. ¡A saber!

“Benito es divino, un chico que no está interesado en ser famoso y eso me cae bien de él. Me llamaron para un casting porque querían que sea el Maradona chiquito de la serie, se lo propuse y me dijo que de ninguna manera. ‘Yo no quiero ser actor ni famoso’, me contestó”, informó su mamá en la revista Gente.

“Tampoco me deja subir fotos de él a las redes sociales. Muy de vez en cuando una historia porque se borra al otro día, pero no quiere aparecer en ningún lado. En una época en donde ser famoso parece un valor en sí mismo, que haya alguien que no quiera que lo conozcan, me parece extraño y habla bien de él", añadió la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, que anda en una polémica en estos días por la aparición de una supuesta hija no reconocida.

Ortega, además, dio detalles de cómo fue la crianza del pequeño (ya no lo es tanto, y sus rulos largos lucen en su cabellera, como también lo hiciera su papá en tiempos de Caballeros de la Quema). "En lo que más hice hincapié en los últimos años es que sea considerado con la gente”, contó Julieta.

“Tiene algo que yo tuve de más joven que es mucha timidez y que a veces se confunde con arrogancia. Yo eso lo padecí mucho tiempo porque ahora me doy cuenta de un montón de situaciones en donde no fue lo considerada que tendría que haber sido de otro", informó la morocha, que hace un tiempo se peleó con Silvina Luna por su romance con el músico, padre de su hijo.

"Se arregla solo y eso está bueno. Va al colegio con la SUBE. Eso de la independencia es bárbaro. Ya tenés un pibe que te mira desde arriba, porque me saca tres cabezas, y me confronta. Es más difícil. Me confrontó siempre, pero ahora más. Yo siento que nosotros éramos mucho más mansos en mi generación”, advirtió.

“Veo a los niños de ahora que tienen personalidades fuertes, son los reyes de las casas. Yo no era la reina y había sectores como el living que era para recibir visitas y nosotros no podíamos pasar. Ahora se los escucha mucho más, se tiene en cuenta sus opiniones. Me parece fantástico, pero es un trabajo arduo”, aseguró.

Sobre el futuro de su hijo, Julieta Ortega contó que Benito no tiene definido nada para su futuro aunque le quedan dos años de edad escolar: "Le gustaba la música, pero la parte de atrás: la de la producción. Él armaba escenarios y después no cantaba. Se quedaba tres horas haciéndolo”.

“Yo tenía la casa llena de cables porque él pedía que le regalen eso cuando cumplía años. Era un cablerío y estaba lleno de aparatos que no funcionaban. Así armaba un show. Pienso que probablemente siga por ese lado", terminó.