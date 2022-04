En medio de la polémica, habló uno de los nietos de Palito Ortega

Este miércoles, volvió a cobrar fuerza la versión de que Palito Ortega tendría una supuesta hija no reconocida. Se trata de Rosa Ortega, de 61 años, hija de Juan Ortega, hermano del cantante. Sin embargo, la mujer asegura que es hija biológica del legendario artista. Tras las repercusiones de la noticia, fueron varios familiares del músico los que salieron a opinar al respecto.

Primero fue Julieta Ortega, hija del Palito, quien deslizó una inesperada frase. "Yo no voy a desmentir nunca a esta mujer porque ella va por su verdad. Lo único que hice fue hablar con mi familia y mi abogada", manifestó Julieta en diálogo con Débora D'Amato en el programa A la tarde (América).

Luego fue el turno de Julio César Ortega, el medio hermano del cantante. "No le tengo miedo a Ramón, ni a la mafia que maneja", reveló, sorprendiendo a todos los presentes con sus duras acusaciones. "Tengo pruebas. Yo soy el último hijo de Juan Ortega, el padre de Ramón, y yo conozco muchas cosas que todos quieren que se queden escondidas. Cuando él fue el gobernador de Tucumán, entre 1991 y 1995, por empezar cuando mi mamá ya estaba embarazada de mí, él no quería que nazca", relató.

En este particular contexto familiar que atraviesa el clan Ortega apareció en escena Dante Ortega, hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega. El joven músico acaba de lanzar su primer videoclip de la canción Volado, con matices sonoros actuales anclados en el reggaeton y el pop.

En este contexto, fue invitado al diván de Cortá por Lozano para hablar sobre su carrera artística y también hubo tiempo para referirse al vínculo que tiene con su abuelo. "Siempre le muestro los temas a mi abuelo y él me da una devolución. Me da más consejos que tienen que ver con la música", expresó.

Además, se refirió a las dificultades para conectar desde lo afectivo con él: "No es tan demostrativo porque de chico no recibió mucho afecto. Él es sincero y te va a decir siempre la verdad, si le gusta el tema o no".