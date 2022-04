Rocío Marengo habló de su affaire con el hijo de una famosa cantante internacional

Un fuerte rumor sobre Rocío Marengo se filtró en las últimas horas. La mediática habría tenido un fugaz romance con el hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera. Todo se habría dado en 2017, cuando el hijo de la cantante española viajó a Chile. El escándalo tomó rápidamente magnitud internacional, ya que Kiko en esa época ya estaba en pareja con su actual esposa y Marengo ya salía con Eduardo Fort.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la rubia quien salió a aclarar los tantos. "Si te digo que no sé, es mentira. Lo conocí a Kiko hace muchos años y cuando surgió todo esto dije: ‘¿qué pasó?’", comenzó expresando sorprendida durante un móvil con Intrusos.

Kiko Rivera. Foto: Instagram @riverakiko

Cuando le preguntaron si sabía que en aquel momento él estaba en pareja, Marengo respondió sin vueltas: "No sé, me parece que estaba solo. Te puedo decir lo que me acuerdo. Fue súper simpático y parecía soltero".

"No sé si él quedó embelesado conmigo. Igual, hace un tiempo que no sé de él, pero siempre estuvimos conectados por la música. No tengo nada malo para decir de él. Si esto se ve en España, me gustaría que él se haga cargo de estos rumores. Estoy harta que cada vez que se habla nos vinculan a las mujeres en esto, tengamos que salir a hablar nosotras. Que opine él, que cuente él. Fue una linda historia la que tuvimos. Fue hermoso y bueno, que salga a hablar. Lo invito a Kiko a que cuente lo que pasó. Pero que cuente la verdad, porque si no voy a salir a hablar yo", disparó amenazante.