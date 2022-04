La inesperada respuesta de Paola Krum ante los rumores de romance con Benjamín Vicuña

Paola Krum y Benjamín Vicuña se encuentran compartiendo elenco en la nueva tira de Telefe El primero de nosotros. Y como era de esperarse, y tras protagonizar unas fogosas escenas en la ficción, ya comenzaron los rumores de romance entre los actores.

En diálogo con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina (la Once Diez), la actriz aclaró que solo son compañeros de trabajo. "Las que lo conocemos, salimos espantadas. Pobre, es tan divino. Es un encanto, fue un placer laburar con él, pero no tenemos ni siquiera una relación de amistad. Somos compañeros de trabajo", detalló la actriz.

Pese a Krum se encuentre en pareja hace muchos años y que Vicuña hace poco confirmara su relación con Eli Sulicih, la actriz expresó: "Cuando empezó a salir ese rumor me quedé tranquila porque no tiene nada de veras, yo sabía que se iba a caer, porque yo estoy con Iván Espeche, quien había sido mi novio cuando tenía 21, pero en ese momento hubo un desencuentro, pero siempre me pareció el hombre más bello del mundo".

Krum y Espeche se conocieron en 1993 en la obra musical El jorobado de París, de Pepe Cibrián. Luego de varios años el destino volvió a cruzarlos. Hoy se encuentran muy enamorados. En este sentido, la actriz contó su secreto para sostener una relación durante tantos años: "Vivimos en casa separada".

Benjamín Vicuña contó cómo transitó sus separaciones

Benjamín Vicuña fue uno de los invitados al segundo programa del año de PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, donde contó detalles de cómo transitó las separaciones de La China Suárez y Pampita.

"Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que tampoco es bueno dar una bajada de línea", comenzó expresando.

"Yo también entiendo al tipo que está re caliente y no quiere ver a su mujer, porque he visto casos realmente horrorosos. Las mías (separaciones) están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor, desde dos personas que asumen un fracaso". agregó.

"A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común, así como la paz en el mundo, es tratar de llevarse bien con un ex, está claro", aseguró.

"Creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor que necesitás también distancia, porque hay enojo y frustración", sostuvo.