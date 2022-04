La drástica decisión que tomó Lizy Tagliani tras el polémico cruce con Leo Alturria

Lizy Tagliani dio un móvil con Implacables (El Nueve) a la salida de una obra de teatro. Allí, la conductora se refirió a la drástica decisión que tomó con respecto a su ex, Leo Alturria, tras su polémica separación.

"No hablo de Leo. Del pasado no quiero hablar. Hace un montón que no nos vemos y nos tenemos bloqueados", dijo Lizy, dejando en claro que no tiene contacto con Alturria tras el tenso cruce que tuvieron en un boliche días atrás, estando ella acompañada por su nueva pareja, Sebastián Nebot.

Luego, Lizy dio detalles de su nueva relación amorosa: "Estoy muy bien, muy contenta. Él es de Mendoza. Lo conocí en el 2016. Todo este tiempo seguimos hablando hasta que yo me puse de novia con Leo. Y ahora me empezó a hablar de nuevo, me preguntó cómo estaba".

Días atrás, fue Guido Záffora quien reveló en Es por ahí que la conductora estaría comenzando un romance. "No es de Capital Federal, podemos hablar de un amor a distancia, pero él está con muchas ganas de venir", indicó el periodista.

Luego, trascendió que viajó a Buenos Aires y que se hospedó en su casa de la conductora. Además, Tagliani compartió algunas fotos en sus redes sociales confirmando las versiones de Záffora.

Lizy junto a Nebot.

Por su parte, Nebot también se refirió a su vínculo con la conductora. "Tiempo al tiempo. Todo fue muy rápido y quiero cuidarla a ella", respondió. "Estamos bien. Hace tiempo nos conocemos con Lizy", explicó Nebot, recordando un evento en 2016 cuando la capocómica estuvo por Mendoza.