Las feroces críticas que recibió Florencia Peña por su nuevo programa: "Se la ve..."

Florencia Peña está pronto a comenzar un nuevo ciclo televisivo en América, luego de abandonar “Flor de Equipo”, el programa que salía al aire por Telefé.



Si bien todavía se desconoce la fecha de estreno, ya se supo que el programa se llamará “La puta ama” y ya cuenta con varios actores en vista con quienes le gustaría trabajar en un formato de sketch humorístico.



Gabriel “El Puma” Goity, Diego Ramos y Dani La Chepi son los tres favoritos de Florencia Peña para que la acompañen en su nuevo proyecto televisivo.





No obstante, parece ser que no todo va viento en popa para Flor y su nuevo programa, ya que las primeras impresiones de las autoridades de América no estarían siendo las más favorables.



Según la cuenta de Twitter “RattinLucca”, que se especializa en contenidos de televisión, “al canal no le convenció el piloto, a la conductora se la ve desganada”.



Resulta llamativa la información, ya que, lejos de estar pasando un mal momento personal, Flor está pasando una excelente actualidad, dado que recibió la propuesta de casamiento de Ramiro Ponce de León, la actual ella aceptó.





En cuanto al plano profesional, Florencia Peña es una de las principales modelos de Divas Play, la plataforma para genera contenidos para adultos que se encuentra albergando cada vez más famosas.



La conductora está atravesando también un buen momento en lo profesional, ya que de dicha plataforma junta una ganancia en dólares, ya que el acceso a su perfil es a cambio de un abono en dicha moneda extranjera.