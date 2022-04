Estas fueron las parejas más polémicas de Andrea Rincón

Andrea Rincón se hizo conocida gracias a Gran Hermano; pero desde entonces, ha llegado muy lejos en el mundo artístico, tras comenzar su carrera como actriz. Tal es así, que llegó a ganar el premio Martin Fierro por su talento en 2017.



Aunque profesionalmente esté viviendo su mejor momento, en su vida personal ha transitado etapas que fueron muy difíciles. Sin embargo, siempre logró salir adelante y ganar fuerza con el tiempo.



Siempre estuvo acompañada por sus seres queridos y por sus parejas, quienes dejaron una huella en su corazón y en su vida. Aunque actualmente mantenga una buena relación con ellos, no podemos olvidar que fueron romances muy polémicos.

Fuente: Instagram - andrearincon

Las parejas más polémicas de Andrea Rincón

Alejandro Sergi

Andrea Rincón comenzó una relación amorosa con Alejandro Sergi, el vocalista de la famosa banda Miranda. Ambos estuvieron juntos desde 2013 hasta 2014; su romance fue bastante polémico y estuvo protagonizado por varias idas y vueltas.



Aunque el cantante es bastante reservado sobre su vida privada, cuando estuvo en pareja con la actriz pasó a estar en los programas de televisión y varias de sus acciones daban mucho de qué hablar. En una entrevista del 2021, aseguró que perdió el control cuando estaba con Andrea.



“Me empezaron a preguntar por mi vida personal y no estaba acostumbrado“, comentó Sergi. Cuando comprendió que su vida se había modificado por completo, las cosas ya se habían ido de control.



Pese a que fue una de las parejas más polémicas de la actriz, el intérprete mantiene lindos recuerdos de aquella relación. Por su parte, Rincón le pidió disculpas frente a las cámaras por el mal que le hizo.



“Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con él. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos”, aseguró. “Le pido perdón por muchas cosas que él sabe”, agregó.





El Mono de Kapanga

A diferencia de su relación con Alejandro Sergi, el romance con El Mono de Kapanga no fue tan escandaloso. Sin embargo, sí estuvo en todos los portales de espectáculos y también provocó que Andrea Rincón le pidiera perdón por el mal que le hizo.



El cantante y la actriz estuvieron juntos muy poco tiempo en el 2017. Aunque no tienen un gran contacto actualmente, la argentina aseguró que mantienen una buena relación y que lo recuerda con cariño.



Ambos se conocieron cuando el Mono estaba saliendo de una relación. En aquel entonces, ella fue un gran apoyo para el cantante. En medio del dolor, el ex participante de MasterChef se enamoró de su amiga.



Pese a que estuvieron pocos meses como pareja, Andrea decidió hacer un mea culpa en la televisión y le pidió perdón por algunas decisiones que tomó que le pusieron punto final al romance.



"En año nuevo hablamos y le pedí disculpas por algunas cosas en las que yo sentí que me comporté mal... Soy así, cuando huyo de algo, desaparezco y desaparezco", declaró Rincón con total sinceridad.



¿Qué opinas de las parejas que tuvo la actriz?