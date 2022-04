El drástico cambio de look de Isabel Macedo a semanas de ser mamá por segunda vez

La vida le sonríe, otra vez el destino le deparó un momento mágico, uno de esos episodios disruptivos, que marcan a fuego el camino, que abren las puertas a un estadío mágico y único. Isabel Macedo flota por el aire, vuela entre sensaciones indescriptibles.

La actriz transita por un avanzado embarazo, ya ingresando en la semana treinta y dos, de su segunda hija con el político salteño Juan Manuel Urtubey, con quien ya son padres de Belita. La ansiedad va in crescendo en el seno de esa pareja, de esa familia que se agrandará en breve.

En ese presente, Isabel se asustó en la última semana, cuando percibió que su pancita adquirió una dureza extraña, así como brotaron en su interior una serie enorme de contracciones, que no son habituales en ese tramo del embarazo, por lo cual acudió al médico.

Con el objetivo de chequear el bienestar de Macedo, los profesionales decidieron internarla unas horas y realizarle una batería de estudios. Afortunadamente, los resultados fueron positivos y solo se trató de un pequeño momento de angustia.

Con la paz de nuevo en sus fibras, la artista se sumergió en una actividad personal, que se vincula con su pasión por la moda y lanzó una línea propia de tejidos norteños, con mucha creatividad, con el toque de la modernidad. Por eso, viajó a Jujuy.

En esa provincia, Isabel ofició de modelo de sus propios modelos, que brillan por los colores y las terminaciones, así como por esos materiales tan nobles de la región. En esa tierra, la mujer de Urtubey sorprendió con otra novedad mayúscula.

Resulta que Macedo determinó que quería cambiar su look, dejar atrás el tipo rubio que asumió hace muchos años y se zambulló en las manos de un estilista para pasar a un morocho más natural, más en concordancia con su tonalidad orginal.

La actriz eligió un modo particular para contarlo, ya que se grabó en un hotel jujeño y contó: "Esto si que es un verdadero cambio de look. ¿Les gusta cómo me queda?". Rápidamente consiguió el apoyo de sus millones de followers, que la felicitaron por esta imagen.