Yanina Latorre fulminó a la China Suárez y reveló el escatológico motivo de Vicuña para separarse

Transcurrió mucha agua bajo el puente. Parece que sucedió hace un siglo, sin embargo la separación definitiva de Benjamín Vicuña y la China Suárez apenas aconteció hace unos siete meses, con ese comunicado frío y escueto del trasandino para comunicar la novedad.

Siempre continuó como un misterio los verdaderos motivos que empujaron a la pareja a tomar caminos distintos. Se intuyó que María Eugenia edificó un romance clandestino con Nicolás Hurtado, así como se especuló con que Benja cometió algunas infidelidades.

No obstante, jamás brotó a la superficie las razones ciertas que activaron semejante decisión de romper una relación de años y con dos hijos como fruto de ese sentimiento. Hasta que ahora apareció la voz autorizada de Yanina Latorre, que sorprendió con sus revelaciones.

El trasandino reconstruyó su plano personal, dado que se topó con el guiño del destino de hallar en el jardín de la casona de country de Pampita a Eli Sulichin. Desde esa tarde soleada, el actor se zambulló de lleno en este noviazgo con la joven de 32 años.

Lo cierto es que Yanina encendió la mecha de una bomba, porque en el desarrollo de LAM se animó a bramar con todas las letras el punto cero, el origen de la ruptura de Vicuña y Suárez y se entrelaza con un comportamiento peculiar de la blonda.

Latorre no dudó y describió: “Yo ya conté que se separaron porque ella es mugrienta. Es tremenda mugrienta, no pasa una escoba, no te hace la cama, no usa bombacha”. Una denuncia pesada, que implica una modificación en la imagen que emana María Eugenia.

Y para justificar su información, la esposa de Diego Latorre agregó: “Él estaba acostumbrado a vivir como en un laboratorio con Pampita, con la casa perfecta, toda limpia, todos los yogures ordenados por color…”.

Motorizada en el deseo de no obviar ningún detalle, Yanina se remontó al 2015 y realizó una comparación entre Pampita y la China. “Él se separa de Pampita y queda durmiendo con el enemigo, como en la película, con una hippona, que dejaba todo tirado, que no usaba bombacha estando sentada. ¿Te acordás que contamos que llegaban de grabar y no había comida, no había nada, la heladera estaba vacía, y los pibes estaban tirados por ahí”, contó.