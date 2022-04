La picante teoría sobre el mensaje de la China Suárez a Mauro Icardi: "Ella sabe que..."

El escándalo que protagonizaron el año pasado La China Suárez y Mauro Icardi parece no tener fin. Este martes se filtró la información de que la actriz se había vuelto a comunicar con el futbolista del PSG. Fue la propia Wanda Nara quien al día siguiente confirmó la información, despertando rumores de una nueva crisis en el matrimonio.

En LAM, Ángel de Brito y sus panelistas analizaron la situación y dieron sus opiniones al respecto. "Tengo data parecida a la que dijeron los chicos de Socios del espectáculo pero con algunos cambios, porque hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro", disparó Yanina Latorre.

Cuando el conductor le preguntó si hay posibilidades de separación, la panelista respondió: "Yo creo que se van a terminar separando porque esto lo enojó muchísimo a Mauro porque, sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto fue Wanda para ir con todo contra la China porque está como obsesionada con ella". Recordemos que según informaron en Socios del espectáculo, Icardi se encargó de mandarle la captura de pantalla del mensaje a Wanda para cubrirse y no tener problemas.

"Le va a salir el tiro por la culata. Creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque porque está todo el día buscando data para hundirla, entonces son dos mujeres obsesionadas; y mirá que la banqué todo el año pasado", sostuvo Latorre.

Por su parte, el conductor sumó su picante teoría sobre lo sucedido: "Alguien me preguntó hoy: ‘¿Cómo es que todavía le escribe la China?’ y alguien que la conoce me dijo: ‘La China sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi". Yanina coincidió con Ángel y no descartó la teoría.

Recordemos que en las últimas horas Luli Fernández desarrolló aún más la información en Socios del Espectáculo (El Trece) y contó nuevos detalles de los sucedido: "No es que Wanda le encuentra el mensaje, sino que Mauro se lo envía y le sugiere que ese ´hola´ es de la China, porque en otra oportunidad la actriz habría hecho lo mismo desde el teléfono de Juanma, su amigo y peluquero. Como ahora está bloqueado también el peluquero, tiene que ir a otro", detalló.