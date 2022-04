La novia de Eduardo Salvio rompió el silencio: "Me están haciendo quedar como una..."

Eduardo Salvio quedó en el centro de la tormenta este jueves luego de que se diera a conocer que su exesposa denunció que el futbolista la atropelló. Y ahora, la novia del jugador, que estaba presente en el violento episodio, rompió el silencio.

La causa fue caratulada por "lesiones en contexto de violencia de género", y el hecho tuvo lugar en Puerto Madero. Allí Magalí Aravena sufrió “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho” producto del impacto con el vehículo de Eduardo Salvio.

“Veo que estaba la camioneta del padre de mi hijo y él estaba con la amante. Fui hasta el auto y quedé enfrente. Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas", relató Aravena.

Además, la ex de Salvio aseguró que el futbolista "dio marcha atrás y se dio a la fuga”. “El SAME me dijo que tengo politraumatismos leves y me dijeron que lo tengo que desinfectar”, declaró la modelo frente a la Justicia.

Este jueves en LAM (América), Ángel de Brito compartió un audio que envió Sol Rinaldi, la nueva novia de Eduardo Salvio. "Estudié, soy periodista, no jodo a nadie. Me gusta comer y punto", exclamó indignada la joven en alusión a la historia que subió, donde el futbolista está haciendo un asado en su departamento en Puerto Madero, esa postal sería la que desencadenó el enojo de Aravena y su decisión de dirigirse a ese lugar.

Por otro lado, en LAM remarcaron que Rinaldi no está tratando de sacar provecho de su relación con Salvio para ganar espacio en los medios. "Me están haciendo quedar como una villana, como una botinera, cuando no soy ninguna botinera. Simplemente, estoy saliendo con un jugador de futbol", remarcó la joven.