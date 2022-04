A un año de separarse, Mariana Diarco confesó cómo es su polémica relación con El Dipy

Mariana Diarco abrió las puertas de su intimidad y contó cómo es hoy en día su relación con El Dipy, el padre de su hijo Valentino, y con quien fue pareja durante 8 años, hasta que decidieron separarse en 2021.



La ruptura en la pareja se dio en plena cuarentena por el Coronavirus, ya que todo lo que ya era una complicada convivencia se vio multiplicado por el encierro. Luego de un año y tres meses de aquella decisión de separarse, Mariana habló de su vínculo actual.



“Es un gran padre que siempre está presente. Sinceramente no me puedo quejar del padre que le tocó a Valentino. Si lo tengo que definir, te digo que me saqué la lotería con ese hombre”, aseguró la modelo.





En cuanto a su relación actual, como ex pareja, también tuvo palabras de elogio para con el cantante. “Es el mejor ex que me podría haber tocado en el mundo. Aprendimos tanto juntos, que cuando nos separamos siempre supimos que queríamos hacerlo desde el amor hacia nuestro hijo y hacia nosotros”, comentó en diálogo con la revista Pronto.



“Por suerte logramos mantener el buen vínculo y hoy estamos muy bien, porque con un hijo en común, seguimos siendo familia. Nos tenemos siempre para lo que sea. Es una persona que me ayuda, que es muy generoso”, agregó Diarco.



Es tan buena la relación que mantienen hoy por hoy que a finales de 2021 se especuló con la posible reconciliación como pareja, algo que finalmente no sucedió, pero, al considerar las palabras de la modelo y conductora, no habría que descartarlo de manera definitiva.





Las especulaciones habían surgido luego de que ella publicara un video en el que se lo veía a El Dipy llegando a buscar a Valentino. “¿Quién viene ahora? El Dipy, papá”, decía Mariana en el video.



Luego, terminó aclarando los tantos. “¿Sabés por qué hago esta historia? ¿Sabés a cuánta gente le gustaría llevarse como nosotros después de separarse?”, preguntó, a lo que ella misma respondió: “A millones”.