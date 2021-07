Mariana Diarco reveló cuántos años tenía cuando fue novia de Andrés Calamaro: "Hoy sería un escándalo"

Mariana Diarco contó su secreto mejor guardado: qué edad tenía cuando comenzó su romance con Andrés Calamaro. La modelo y conductora, que actualmente forma parte de Crónica TV, reveló durante una entrevista en After de la previa (radio UrbanaBA) que el romance comenzó cuando tenía 16 años.

"Era la chica Calamaro, tenía 16 años, hoy hubiese sido un escándalo", disparó la rubia. Luego, agregó: "Estuvimos dos años de novio, pero era una relación seria, compartíamos cumpleaños en familia, todo".

Recordemos que la relación no terminó en buenos términos. Años después de dar por finalizado el noviazgo, Diarco hizo una fuerte declaración en los medios que generó gran revuelo. "Es un adornito más en Sadaic. Lamentablemente yo hablé siempre con mucho respeto de él y ahora, en el momento en el que yo lo empecé a necesitar, él me mandó al médico con Olga, su mano derecha, la verdad es que yo no puedo tener respeto por una persona así", declaró en su momento Mariana.

Mariana Diarco en los estudios de Canal 26. Foto: Instagram @marianadiarcook.

Volviendo a estas declaraciones pasadas, la periodista quiso saber por qué motivo había necesitado una consulta médica. "Yo perdí un hijo de él. Y él, en vez de ver qué hacíamos, me mandó al médico con Olga, y eso no se lo puedo perdonar", reveló angustiada.