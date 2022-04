La terrible pelea a los gritos de Luciana Salazar y Mariana Brey: el video del súper escándalo

Luciana Salazar no es una de las personas más queridas del ambiente. Y, las panelistas, cada vez que pueden, aprovechan para dejarlo bien en claro: esta vez fue Mariana Brey la que se desquitó contra la rubia ex Playboy por algunas peleas históricas y lo que pasó en radio Mitre fue un verdadero escándalo.

Todo comenzó después de otra batalla de Luciana con Martín Redrado, su ex pareja, quienes no dejan de ir a Tribunales a arreglar sus temas del pasado (nadie tiene muy en claro cuáles son los contratos que tienen firmados).

Pero el tema "ahora" es que el economista decidió cortar una tarjeta de crédito muy sensible para Salazar: según informaron, Redrado quitó su plástico del banco de óvulos donde Luciana tiene guardados a sus futuros "hijos". "Ahora ella deberá acudir sacar de sus ahorros para intentar tener un hermano para Matilda", contaron.

Al enterarse de la movida, Mariana Brey saltó y lanzó lo que ella piensa en el programa de Marcelo Polino: “Que trabaje y pague ella”. Y explotó todo...

Lo que nunca se imaginó la ex panelista de Angel de Brito es que Polino llamaría a Salazar para confrontarla: “Él puede prometerte algo y pueden pasar diez años y puede cambiar de idea”, aseguró Brey.

Y allí estalló en ira la rubia: “No, Mariana, el matrimonio es un contrato. Uno no puede cambiar lo que acuerda…”. Y la periodista utilizó la gran incógnita de todo el mundo: “Pero vos nunca te casaste con él. Tampoco es el padre de tu hija”.

Luciana no pudo contener su indignación y trató de explicar su posición: "Si vos no sabés la interna, cómo sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija, como para hablar así, y decir: 'Che, que trabaje'. No me vengan a decir que la mujer solo tiene derechos cuando está casada”.

Mariana Brey atacó más profundo: ”Si no hay un papel firmado, que lo comprometa a él de por vida, si no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es importante. Trabajás y lo pagás. Es sencillo”.

Y eso llevó a Salazar a cerrar de manera contundente: “Vos siempre salís con lo mismo, con mi tema. Y no es así. Él tiene la responsabilidad. Lo tiene que hacer. Sacá tus propias conclusiones”.