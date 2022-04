La respuesta de Pablo Echarri tras la versión de que sería elegido para un importante cargo político

Tras la polémica desatada alrededor del Insituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), circuló la versión de que Pablo Echarri desembarcaría al frente de dicho organismo. Para aclarar los tantos, el actor emitió un contundente descargo a través de su cuenta de Twitter.

De esta manera, Echarri desestimó la posibilidad de ser el reemplazo de Luis Puenzo. "Desmiento por falso y tendencioso este artículo de ?@LPOArg. No tengo interés de ocupar ningún lugar en el INCAA. No soy parte de ninguna avanzada sobre el presidente actual", apuntó el artista.

Luego agregó: "No fue una 'marcha de actores' la que señala sino del 'sector', que se manifiesta por la dramática realidad que vive. La nota trata de instalar un nuevo enfrentamiento en sintonía a los tiempos que corren. No me sumen".

Finalmente, Pablo Echarri remarcó: "En diciembre vencen los fondos específicos asignados a distintos organismos que impulsan la cultura en la Argentina, concentrémonos en trabajar para que eso no suceda. Luego coloquémonos en el pelotón de los que producen audiovisual en el mundo".

Noticias Relacionadas La tajante decisión que tomaría Nancy Dupláa si Pablo Echarri desembarca en la política

Durante el fin de semana, el Colectivo de Cineastas compartió en las redes sociales una carta abierta para pedir la renuncia de Luis Puenzo,actual presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). "Esta gestión no va más, están matando al cine argentino", decía el lema de la convocatoria que reunió a actores y cineastas en la puerta del INCAA el lunes.

Entre otras cosas, los manifestantes rechazaron el decreto presidencial que estipula montos máximos en los subsidios que recibe la producción cinematográfica. La jornada terminó con detenidos y una crispada acción policial que desató el repudio público.

Tras los momentos de tensión que se vivieron en la protesta, el Gobierno decidió desplazar a Luis Puenzo de su cargo y a partir de allí circularon algunos nombres como posibles reemplazo del director, entre ellos el de Pablo Echarri.