La conocida periodista que tildó al nuevo segmento de Podemos Hablar de "pavada incalificable"

El sábado comenzó una nueva temporada del exitoso programa Podemos Hablar (Telefe). Si bien el ciclo fue muy rendidor en materia de ratin, su vuelta no convenció a la prensa especializada y una conocida periodista disparó sin filtro contra el envío conducido por Andy Kusnetzoff.

Marina Calabró opinó en su columna de espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre): "Hicieron un cambio escenográfico, pero está ‘oscureli’… Si el invitado se mueve medio centímetro, queda en penumbras. Y esto de hacerlo moderno e intimista, se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz”.

Luego Calabró fue por más y cuestionó la dinámica del primer tramo de Podemos Hablar. “Este año el conductor irrumpe en los camarines, que reemplazó lo que era el año pasado la previa con tragos ¡El camarín lo vi unas 375 veces, pero no estoy segura, tal vez fueron 374 y yo estoy exagerando! ¡Andy, no va eso del camarín, muy hecho, bodrio!", se despachó.

Los invitados del primer programa de la nueva temporada de PH.

Con respecto a los consabidos momentos emotivos de Podemos Hablar, la periodista cuestionó severamente el método elegido por la producción. "En esta ocasión le tocó a Abel Pintos que, tuvo que responder ‘si pudiera traer a alguien de su pasado, que esté o que no esté para conversar ¿a quién traerías?’ Un golpe bajo más directo, más explícito, más infame no se consigue. Como verán no fue de mi agrado, personalmente. Yo entiendo que hay siempre una apelación a lo emotivo, pero estaría bueno que surja de manera espontánea".

Con respecto al cierre en que los invitados de Podemos Hablar tienen como desafío sacar un peluche de las conocidas máquinas que tanto se ven en distintos locales, Calabró arremetió: "El broche de oro fue ‘la máquina recolectora de peluches’ ¡no creí tener vida para ver esta pavada incalificable televisada! ¡Juegan los adultos! Pobres, le pusieron una onda ¿Qué decir?... Los peluches son todos marroncitos, de un beige impecable, ¡aburrido!".

Abel Pintos, Luciano Castro y Gonzalo Heredia, Mica Viciconte y Belu Lucius fueron los invitados al primer programa de Podemos Hablar que marcó un promedio de 10.4 puntos de rating, con lo cual se transformó en lo más visto del sábado.