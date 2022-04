Gladys La Bomba Tucumana reveló el secreto para bajar más de 20 kilos a los 57 años: “Todos los días hago…”

Con el poder de la convicción, de esa fuerza de voluntad y sobre todo para perseguir un deseo de mejorar su salud, Gladys La Bomba Tucumana luce en un estado ideal. Claro que no todo son rosas en el sendero y el proceso implica una serie de adversidades.

La cantante percibió que ya no se sentía a gusto con su imagen y se sumergió de lleno en una árdua transformación, que la desafió para modificar todos sus hábitos, esos comportamientos arraigados respecto al modo de alimentarse, al tipo de producto que formaban parte de su cotidianidad.

En el verano, Gladys terminó por definir su silueta y sorprendió a propios y extraños con su imagen en el desarrollo de la temporada teatral en Villa Carlos Paz. Todo el mundo detectó esta nueva realidad y así le llegaron elogios por doquier, así como preguntas sobre su secreto.

“Llevo bajados 20 kilos… Aparte de la dieta, hago actividad física también. Cinta, unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar lo que me dio resultado fue la dieta",contó.

En ese diálogo con Paparazzi, La Bomba se animó a narrar cada una de las actividades que realiza y cómo afronta todos sus jornadas. “Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. No como grasas, casi dejé las carnes también, consumo las proteínas de otra forma. La realidad es que, a veces, no tengo ganas de ser tan estricta”, narró.

En cuanto a esa lucha interna que surge en su mente y la manera en que se impone su voluntad, Gladys describió: “Me subo a la cinta y digo ´voy a hacer veinte minutos pero termino haciendo sesenta, que es lo que necesito. Y hago sesenta por más que no tenga ganas”.

Con la mejor predisposición para enviar un mensaje a todos los que anhelan un cambio de este estilo, la cantante sostuvo: "Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Todos los días hago dieta, como lo que tengo que comer para no engordar. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba”.

Y para cerrar, la tucumana reconoció que extraña ciertos alimentos, por lo que admitió: "La verdad es que le pongo mucha voluntad. Le pongo porque, a veces, tengo ganas de comer harinas, una porción de pizza o un desayuno con pan o medialunas, y no lo hago. Estoy con la mente plantada en que no lo tengo que hacer y que puedo seguir adelante".