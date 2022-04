El desliz en vivo de Alina Moine en medio de los rumores con Marcelo Gallardo

Alina Moine y Marcelo Gallardo están en medio de múltiples rumores que los vinculan en un romance. Y ahora, la periodista protagonizó un llamativo desliz en vivo mientras daba información de Boca Juniors terminó nombrando al director técnico de River.

Frente a cámaras, Moine estaba analizando la situación de Boca, y cuando debía mencionar a Sebastián Battaglia, director técnico de ese equipo, la comunicadora tuvo un llamativo furcio.

“Es cierto que el Pulpo Gónzalez está suspendido para el inicio de copa pero ¿qué es lo que tiene? Porque en esta rotación que necesita Gallardo... ¡perdón, Battaglia! es un jugador importante… “, deslizó Alina Moine.

Desde hace algunos días, los rumores de romance entre Alina Moine y Marcelo Gallardo cobraron fuerza. Fiel a su estilo de preservar su vida privada, la periodista no ha dado mayores detalles sobre el tema.

“A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”, dijo recientemente Moine en diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece).

En esa oportunidad agregó: “El día que quiera contar que tengo novio, me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a Pallares y a Lussich para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo... Mientras tanto hablemos del sorteo del mundial, de la Selección Argentina, de lo que quieran, pero no me pregunten más nada”.