Cuál fue el acuerdo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero para que sus hijas estén en la final de Masterchef Celebrity

Esta noche se anunciará quién es el ganador de Masterchef Celebrity, cuando se defina la gran final entre Mica Viciconte y Tomás Fonzi. Anoche se vivió la primera parte de esta definición, con los finalistas preparando sus platos con la presencia de sus seres queridos alentándolos.

"Presentanos a tu familia", invitó Santiago del Moro a Viciconte, quien se paró al lado de Fabián Cubero y dos de las hijas que el exfutbolista tuvo con Nicole Neumann. "Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastras", dijo sobre Allegra y Sienna, quienes estaban frente a cámara. Indiana, la mayor, estaba detrás de cámara. "Le da más vergüenza", explicó.

Luego el conductor del programa les consultó a las niñas sobre su relación con la actual pareja de su padre, quien además está embarazada. "Es buena y cariñosa cuando quiere", contestó Allegra y generó las carcajadas de todos los presentes.

Este lunes, Santiago del Moro contó el trasfondo de la presencia de las menores en Masterchef Celebrity y reveló que Nicole firmó un documento en el que autorizaba a sus hijas a asistir a la grabación. "La más grande no quería estar porque no quería hablar. Entonces en un momento yo la fui a buscar", reveló. "Si vos querés no estar, no estés, pero si a vos te gustaría estar con tu familia está, porque yo no te voy a preguntar nada", le prometió a Indiana.

Luego, sumó detalles sobre el acuerdo al que llegó el ex matrimonio para que sus hijas estuvieran presentes. "El canal pide previa autorización de los padres. Nicole, obviamente, firmó un documento para que las hijas estén ahí. Sino, no se puede", detalló el conductor.

Por su parte, durante la intervención de Cubero, aseguró que él es muy bueno en la cocina. "Me gusta mucho la cocina, me gusta cocinar. Y cocino más que ella y mejor que ella", disparó. "Cocino mejor yo. Fabián es una persona muy simpática, que se desenvuelve muy fácil. Es así, chistoso", reconoció la participante.