Así fue el día que Diego Maradona le pateó la camioneta a Luciano Castro

El pasado sábado, Andy Kusnetzoff regresó a Telefe con su icónico programa, PH, Podemos hablar. Contó con la presencia de grandes invitados y como es costumbre, más de uno abrió su corazón y compartió diversas anécdotas delante de las cámaras que sorprendieron a los televidentes.

PH, Podemos hablar

En un momento de la velada, el conductor le pidió a los presentes que "dieran un paso al frente" aquellos que, alguna vez, habían tenido un día de furia. Fue allí cuando Luciano Castro contó que se indignó cuando su hijo Fausto era pequeño y vio que una señora se lo llevó por delante y no se disculpó. Sin embargo, Kusnetzoff trajo a colación otra vivencia del actor que incluía a Diego Maradona.

"La puedo contar porque estábamos todos, estaba Claudia (Villafañe) con las nenas, (Dalma y Gianinna Maradona), y era una fiesta, una Navidad", indicó el artista y continuó: "Había gente que tiraba petardos para que bajara él, para sacarse una foto con él, y en la casa de Devoto esas bombas brasileras sonaban como un estruendo".

Luciano Castro

"Ya sabemos como era El Diego, no iba a decir: ‘Andá y bajá a decirles que dejen de tirar cohetes’, no, él iba a ir directamente. Entonces bajó y mi camioneta estaba estacionada justo ahí cerca, y la vio y dijo: ‘¿Y ésta camioneta de quién mierda es? La voy a romper toda’, y le pegó una patada", agregó.

"Ahí le digo: ‘Gordo, es mía’ y, se dio vuelta y me dijo: ‘Después te la pago’", recordó entre risas y sumó: "Después mis amigos me decían: ‘Le pegó Maradona con la zurda, no la arregles, dejala así'".