El difícil momento que atraviesa Érika Mitdank, ex novia de Ricardo Fort

Érika Mitdank supo ser una importante figura del ambiente mediático luego de participar en Bailando por un sueño de ShowMatch y comenzar una relación con Ricardo Fort. Finalmente, y luego de un concurso que guiaba Marcelo Tinelli para conseguirle novia al chocolatero, Érika fue la elegida.

Alejada de los medios de comunicación hace años, la modelo reapareció en las redes sociales y reveló el doloroso momento que atraviesa en la actualidad. "Te noto triste, ¿estás bien?", le preguntó un seguidor, a lo que ella respondió con honestidad: "La verdad que no, un año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando".

"Me alejé del mundo, amigos, conocidos, familia. Me metí para adentro, un gran error. Pero es como me salió, y ahora me cuesta horrores coincidir con ellos y verlos", reconoció. Y continuó: "Mis amigos me reclaman mucho, algunos se enojan, pero el que no vive en tus zapatos no sabe lo que es estar así. Hablar es fácil...". En este sentido, cuando le consultaron si está bajo tratamiento, respondió: "Hago terapia, tomo medicación, y no me da vergüenza decirlo".

En pareja con el entrenador físico Enzo Pérez, aseguró que su compañía y apoyo fue fundamental para salir adelante: "Él es quien me mantuvo arriba todo este tiempo... pero no es fácil llevar a una persona depre adelante, así que eso a veces afecta”, expresó. Además aclaró que le da miedo exponer públicamente cómo se siente: "La verdad que tenía miedo a hablar y abrirme así, porque las redes son tan falsas, donde todo es lindo y perfecto, pensé que quizás alguien podía sentirse identificado conmigo y me di cuenta que sí".

En cuanto a una posible regreso a la televisión reveló: "No quiero volver, me parece un ambiente de mierda". Sin embargo, también contó detalles sobre los motivos por los que no está trabajando en las pasarelas: "No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda... ¡pero sé que me haría bien! En algún momento volveré".