Cuándo será finalmente el casamiento de Sol Pérez

Desde hace tiempo, Sol Pérez viene hablando de su boda con Guido Mazzoni. Más de una vez le consultaron cuándo sería y, hasta el momento, solamente daba información tentativa. "Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…", explicó, tiempo atrás, en una entrevista que le realizaron en el programa de Susana Roccasalvo.

Sin embargo, ahora las cosas cambiaron y hay fecha concreta. Según reveló en Nosotros a la mañana, el programa de eltrece en el que se desempeña como panelista, será "en noviembre del año que viene". Además, al aire adelantó que una de las bandas que tocará en vivo es El Show de Andy.

La dupla ya está planificando con tiempo el gran día y hay mucha expectativa a lo que ocurrirá para ese entonces. Lo que se sabe también es que si bien la conductora de Canal 26 realizará una mega fiesta, no recurrirá a ningún canje y pagará todo ella.

"En mi casamiento quiero estar tranquila, disfrutar, poder comer y tomar todo, bailar y no estar pensando si cumplí o no con las marcas. Prefiero bajar los gastos porque no llego pero disfrutar", confesó hace un tiempo en una nota.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

Pérez tomó esta decisión luego de que en el cumpleaños de 50 años de su mamá no pudo disfrutar al cien por ciento debido a que estaba pensando qué contenido generar para cada una de las marcas que había colaborado en la organización del evento.