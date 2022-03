En medio del escándalo, Jorge Rial sorprende a todos con un particular mensaje

Jorge Rial anunció su separación de Romina Pereiro luego de semanas de fuertes rumores que aseguraban que el matrimonio había terminado. El tema tomó tal repercusión mediática, que al periodista no le quedó otra que salir a dar la cara y confirmar lo que ya todos daban por hecho.

Tras la confirmación de la ruptura, comenzaron a sobrevolar rumores de la existencia de una tercera en discordia. La primera información señalaba que se trataba de una periodista de C5N. El fin de semana, Yanina Latorre destapó el escándalo con una serie de tuits que compartió señalando a Alejandra Quevedo como "una de las nuevas conquistas" del conductor.

En este contexto bastante complejo que vive Rial en lo personal, ahora sorprendió a todos al anunciar un nuevo proyecto en el que está trabajando. "No todo es una tormenta", empezó escribiendo Rial en su cuenta de Instagram. Luego, agregó: "Acabo de asociarme a una importante productora para desarrollar contenidos para plataformas. Los dos primeros proyectos son un fuego. Ya lo vamos a anunciar oficialmente en las próximas horas", concluyó el conductor.

El llanto de Alejandra Quevedo tras ser vinculada a Jorge Rial

Este lunes la periodista rompió en llanto al hablar sobre su supuesta vinculación amoroso con el conductor. "Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno. Que es el lugar del cual hice el descargo, y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales que decían 'tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido. Algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse: nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas", comenzó relatando.

Luego, la panelista remarcó: "Han pasado un montón de cosas y situaciones. Se ha metido con un montón de gente detrás de una noticia que, obviamente, está desmentida de ambos lados".

Visiblemente afectada, Quevedo señaló que recibió múltiples ofensas a partir de la versión del romance. "Sobre todo mujeres, a un día del 8M. Un día donde todavía nos estamos deconstruyendo como mujeres, levantar el dedo y señalar a una mujer que pudo haber sido una mujer que rompió un hogar. No existe una mujer que rompa un hogar. Esta pareja... Él hizo su descargo, dijo que están separados y que todavía están enamorados", detalló.