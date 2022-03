Angel de Brito y sus Angelitas intentaron explicar que es la M del nuevo LAM, pero...

Lo que era todo un tema, ¡no quedó resuelto! La pregunta del millón en el mundo de la farándula antes del debut del nuevo LAM (antes era por Los Angeles de la Mañana, en Canal 13) tenía que ver con el nombre. Y mucho se especuló con el tema. Pero el acertijo seguirá estando más allá del juego que propuso Angel de Brito, que arrancó con buenos números de rating en América.

En el medio de un juego de preguntas y respuestas con Pía Shaw, Ángel de Brito repreguntó a todas sus "chicas" y no dio con el dato del significaba la letra M que forma parte de la sigla LAM. "¿Para vos de qué es?", le dijo el conductor a la panelista. Y Pía fue la primera que dio una aproximación: "Malvadas".

Angel siguió con la ronda entre sus chicas. Y casi todas fueron por "Malvadas". Ana Rosenfeld opinó igual a Pía. "Me pareció divino", justificó su decisión la abogaba. Andrea Taboada apostó por "Las angelitas del mejor", pero Angel se lo bochó: "No es muy bueno", aseguró De Brito. Y propuso algo quizás peor: "Las angelitas del medio", aunque no dijo que esa fuera la respuesta correcta.

Nazarena Vélez, una de las nuevas, respondió que ella pensaba que la letra M hacía alusión a la palabra "mentirosas". Y cuando llegó al turno de Estefi Berardi, ella no supo qué responder. "¿M de qué puede ser?", le repreguntó Ángel. "Dejame pensar un poco más", contestó Berardi. "Pensá tres o cuatro días y decime", le largó el conductor en forma de chiste.

Al final, llegó el turno de Yanina Latorre. "Es LAM de Taboada. La m no es de nada. Es LAM la marca", dijo la panelista, haciendo referencia a la frase creada por su compañera que incluía esa palabra.

"¿Todavía no lo saben?", comentó Estefi, al ver que sus compañeras que llevan años trabajando al lado del conductor desconocían el significado de esa letra. "Acostúmbrate, yo no les digo nada", fue la respuesta de De Brito a la nueva integrante el programa.