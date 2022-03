Verónica Lozano confesó un particular detalle de su operación: "Me pusieron huesito de..."

Verónica Lozano volvió a su programa a través de una participación desde su casa tras sufrir un grave accidente en Aspen. La conductora reveló un particular detalle de su operación, y contó cómo es su proceso de recuperación.

“Mi día a día es así, me hicieron una incisión de cada lado que no la muestro y me pusieron tornillo, huesito de gente muerta, plaquita, este pie duró tres horas y el otro dos horas la operación, tenía los talones detonados, lo tomo con humor porque es mi estilo, pero es muy complicado. Ahora el cuerpo está en adaptación, son diez semanas de recuperación hasta que me pueda parar, vamos dos semanas”, explicó Verónica Lozano.

Luego, la conductora detalló: "Cuando estoy sola y no hay gente estoy sin botas y con una media blanca para cuidarme y dejo respirar la herida, si todo va bien mañana me sacan los puntos. Lo que podría hacer en primera instancia sería pararme en el agua y ahí practicar pero es fundamental que no haga lío en esta etapa. Las botas me protegen pero no las tengo todo el día".

Con algunos toques del humor que la caracteriza, Lozano sumó: "Los dos pies estaban deshinchados y por eso me pudieron operar los dos pies a la vez y algo simpático es que me dijeron que me tenían que hacer un test de embarazo, lo único que faltaba decía, doble milagro, no morí y estoy embarazada, pero no había chances. Y tenía miedo el día de la intervención, me hicieron firmar las dos piernas, ellos también las firmaron, porque parece que a veces se equivocan los médicos, no sé, te sacan un riñón".

Sobre su actitud frente a la compleja operación Verónica Lozano reconoció: "El día que llegó se presentó, me explicó todo en inglés y hablaba medio como Apu de los Simpsons. Y entré al quirófano, saludé al corchito, me durmieron las dos piernas, me intubaron porque la operación es medio de costado y estaba anestesiada, no vi luces ni nada, no recuerdo. Lo último que vi fue a todos y les dije ‘quiero volver a caminar, los amo’, no sé, me hice la Mirtha. Estaba muerta de miedo, sensible, lloré, me emocioné, me dijeron que me iban a cuidar y desperté cinco horas después con temores de la anestesia".

Además, Lozano contó que sigue en comunicación con el médico que operó vía WhatsApp: "Le pregunté si podía volver a caminar, a bailar, a esquiar y me dijo que sí y le pregunté cuándo podría tener sexo y me dijo ‘las piernas nada tienen que ver con el sexo’. Al principio tuve miedo, empezás a entender el mundo de la discapacidad, depender de todos, la silla de ruedas y cosas que antes eran simples y a la vez te viene como una fortaleza de otro lado que yo no conocía o una capacidad de asombro".

A comienzos de febrero, Verónica Lozano sufrió un accidente mientras esquiaba en Aspen. La conductora cayó desde siete metros a causa de problemas técnicos en la aerosilla donde iba junto a Analía Franchín y su instructora de ski.