La historia de amor de Mirtha Legrand que nadie conoce

Mirtha Legrand ha revelado detalles sobre su vida privada con el correr de los años. Sin embargo, a veces es bastante reservada sobre algunos hechos en particular. Esto sucedió con su vida amorosa y su amor desconocido.



Durante bastante tiempo hemos visto a la conductora acompañada de Daniel Tinayre. Juntos trabajaron en diferentes proyectos y también llevaron adelante una historia de amor que no siempre tuvo momentos felices.



Aunque no todo era color de rosas, juntos formaron una familia que tenía como integrantes a Marcela y Daniel. A pesar de que Tinayre fue el amor más conocido de la conductora, lo cierto es que La Chiqui tuvo ojos para otra persona.



Fuente: Instagram - mirthalegrand

El amor desconocido de Mirtha Legrand

Durante una entrevista con El Doce, Mirtha Legrand habló sobre el cariño que siente por Córdoba. Según la conductora, hace muchos años que no visita la provincia de Argentina, pero que durante mucho tiempo viajó constantemente hacia allá.



Durante la conversación la conductora reveló el verdadero motivo por el cual visitaba a diario la provincia y por qué le gusta tanto. Para sorpresa de muchas personas, La Chiqui declaró que tenía un amor en aquel lugar.

Tal es así que en 1945 la actriz estuvo a punto de dejarlo todo para contraer matrimonio con Julio Albar Díaz. En aquel entonces, consideraba que aquel hombre era el amor de su vida y que debían estar juntos.







De esta manera, se habían comprometido y ella tenía el deseo de mudarse a Córdoba para comenzar una nueva vida allí. Pero un año después, apareció Daniel Tinayre en su vida y el flechazo fue inmediato.

Antes de que la conductora se cruzara con su futuro esposo, los medios de comunicación daban por hecho el matrimonio con Albar Díaz. Se trataba de un estudiante universitario, quien también se dedicaba a la profesión de la escritura.

Aunque ella sentía un gran amor por él y estaba convencida de que debían comenzar una vida juntos, el matrimonio nunca sucedió. En vez de casarse con el misterioso muchacho, Mirtha Legrand comenzó una historia de amor con Tinayre.

El resto ya es historia. La conductora de los almuerzos contrajo matrimonio con Daniel, formaron juntos una familia y protagonizaron algunos escándalos en la pequeña pantalla. El director de cine falleció en 1994.



¿Conocías esta historia?