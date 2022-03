El detalle que nadie vio de la sesión de Residente y Bizarrap

Es el fenómeno del momento. Bizarrap lo hizo de nuevo, aunque esta vez el impacto fue aun mayor y provocó divisiones como nunca antes pasó con cualquier otra sesión musical de su repertorio. No es para menos, ya que el rap de Residente fue tan impactante e histórico que pasará mucho tiempo antes de que su efecto disminuya.

Reacciones a favor y en contra, sorpresas por doquier y análisis de todo tipo. De eso se han inundado las redes sociales debido a la Bzrp Music Session #49, aunque entre todo el contenido presente hay un detalle que no se ha destacado en ningún lado de la inmensidad de internet.

Este detalle tiene que ver con la participación del propio Bizarrap. ¿De qué se trata? Su presencia e interacciones en las producciones pasadas eran notorias: desde la mención que los artistas le hacían en medio de los pegadizos versos (por ejemplo, Naty Peluso dijo “le saqué la visera al Biza” o el propio Nicky Jam lo pone en el estribillo al decir “el Biza la soltó"), hasta sus numerosos apariciones en cámara acompañando el ritmo del beat creado por él.

Bizarrap y Residente siguen dando de qué hablar con su sesión.

No obstante, en esta ocasión ocurrió casi lo contrario. Primero es necesario prestarle atención a la letra del ex integrante de Calle 13, que en los casi nueve minutos de canción le pega con todo a J Balvin y a otros artistas del género urbano (aunque sin mencionarlos) y, sobre todo, no menciona en ningún momento al joven productor argentino.

En segundo lugar, y ya viendo la sesión de nuevo, hay que observar la cantidad de veces que Bizarrap interactúa con el cantante en la pieza audiovisual. Si se compara con ocasiones anteriores, el número cae estrepitosamente, al punto de que su cara aparece solo dos veces: luego de que él le pasa la cerveza al rapero y cuando este concluye el capítulo dos, justo antes del inicio de la arremetida contra Balvin. Pruébenlo ustedes mismos viéndolo acá abajo cuantas veces sea necesario.

Sí, ahora que esto se sabe, es fundamental entender por qué pasa. Para ello hay una hipótesis muy marcada que puede ayudar a comprender este asunto: la propia rivalidad entre Residente y J Balvin.

Una prueba de la magnitud que tiene este conflicto se pudo ver en el video publicado en las redes del artista puertorriqueño unos días antes de que la sesión con Bizarrap saliera a la luz.

Allí, René dice más de una vez que tanto J Balvin como sus productores lo presionaron a él y al propio Bizarrap para que esta canción no saliera a la luz. “Llamó al productor, que es un chamaquito, para intentar detener el tema, pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso”, explica el ganador de múltiples Grammy Latinos, específicamente en el minuto 00:39 de este video.

Por ende, la pelea entre ambos es tan grande, que pareciera que Residente quiso proteger a Bizarrap, más allá de que el joven talentoso tomó partido en esta disputa y, quizás, se haya ganado algunos enemigos por esta decisión. Aun así, René sólo lo eligió como el medio para responderle al colombiano, como si se tratase de una canción en solitario y sin ningún otro intermediario.

Las últimas canciones lanzadas por el nacido en la ciudad de San Juan de Puerto Rico fueron en 2020. Desde ese momento, ningún otro single apareció. En todo ese tiempo, Bizarrap emergió como uno de los nuevos talentos y el puertorriqueño no quiso desaprovechar la oportunidad de subirse a su exitoso tren musical, y lo hizo con una canción cuyas letras fueron inesperadas.

Sabiendo el impacto que podía tener (al día de la fecha ya superó las 45 millones de reproducciones en YouTube en apenas cuatro días), ambos tomaron un rol en esta historia: Bizarrap se limitó a hacer el beat y Residente trató de resguardarlo lo más que pudo, dándole un mensaje claro a J Balvin de que esto solo era entre ellos dos, tanto en el video que subió a su cuenta de Instagram como en la propia canción.

Por el momento, no ha habido respuesta del cantante colombiano, mientras gran parte del público está de acuerdo con lo expresado por René en sus letras. Esta pelea está lejos de concluir.