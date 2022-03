El dato picante de Marcela Tauro sobre los rumores de romance entre Jorge Rial y Alejandra Quevedo

Tras la confirmación de la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, comenzaron a sobrevolar los rumores de la existencia de una tercera en discordia. La primera información señalaba que se trataba de una periodista de C5N.

Fue el domingo pasado cuando Yanina Latorre destapó el escándalo con una serie de tuits que compartió señalando a Alejandra Quevedo como "una de las nuevas conquistas" del conductor. Tras las repercusiones de las noticias, este lunes la periodista rompió en llanto al hablar sobre su supuesta vinculación con el conductor.

"Hay un lugar donde se me puso como mujer que no está bueno. Que es el lugar del cual hice el descargo, y que tiene que ver con los primeros títulos de los portales que decían 'tercera en discordia' con alguien que había venido a robar un marido. Algo que, en pleno siglo XXI, tiene que erradicarse: nadie le roba el marido a nadie. No son objetos las personas", comenzó diciendo.

En medio del escándalo, Marcela Tauro fue contundente al opinar sobre el tema. "Yanina dio una información, no es que fue alevosa contra Alejandra", comenzó diciendo la panelista de Intrusos.

Luego, sentenció: "No mezclemos a los hijos porque todos los tenemos", tras escuchar que Alejandra reveló que su hija está pasando por un mal momento por la mediatización del tema.

"A mí lo que me sorprende o, mejor dicho, lo que me llama la atención es que a mí me involucran con alguien con quien no pasó nada, digo ‘no, con esa persona no pasó nada, ni lo conozco’, y lo aclaro firmemente", agregó picante Tauro. Y cerró: "Muchas veces pasa también, y no digo que este sea el caso, que niegan y después aparecen las fotos. Veremos… ¿Y si Yanina tiene pruebas?".

Pero los que también se metieron en la polémica fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Fue la panelista Karina Iavícoli quien contó que hubo una reunión secreta entre Rial y Quevedo en la provincia de Córdoba. "Alejandra Quevedo muy feliz contándole a su círculo íntimo que desde noviembre que está saliendo con Rial", disparó.

Sobre el encuentro, Iavícoli reveló: "Todo se dio en el mes de febrero. Rial también fue a ver a su hija y este habría sido un momento de encuentro, que obviamente nadie pudo retratar".