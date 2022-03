Cinthia Fernández reveló el sorpresivo motivo por el cual sigue soltera

Cinthia Fernández se encuentra atravesando un gran momento en lo profesional. Actualmente es parte del panel de columnista de Momento D, tiene su propia línea de maquillaje y de ropa deportiva. Además, con más de 5 millones y medio de seguidores en Instargam se transformó en una gran influencer. Pero en el amor, no le va tan bien. Luego de terminar su relación con Martín Baclini no logró formar una nueva pareja.

Fue durante un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales donde la bailarina reveló el motivo por el cual sigue soltera. "¿Por qué no volvés con Martín? ¿él está de novio?", le preguntaron a Cinthia, y ella sorprendió al contestar: "Porque estoy esperando a que se separe. Ah re... pero contesto las 2 preguntas", dejando en claro que aún sigue enamorada del empresario.

Fernández y Baclini fueron pareja durante dos años, donde ella lo llevó a la pista de ShowMatch y lo hizo conocido mediáticamente. Pero a mediados de 2019 la relación se terminó por la alta exposición de ambos. Así, la mediática oficializó la ruptura.

Pero no es la primera vez que Cinthia realiza algunas confesiones sobre su ex pareja y las ganas que tiene de volver con él. "¿Qué pasó con Baclini", le preguntaron en su momento. "Está en pareja (con un corazón roto), no sé mucho de él. Habla con mis hijas". Y cuando le consultaron "¿Volverías con Martín? Hacían linda pareja", Fernández aseguró contundente "Si".