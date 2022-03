Martita Fort reveló de qué quiere trabajar y cuál rasgo de personalidad heredó de su padre

Durante una entrevista con el segmento Herederos, de Telefe Noticias, Martita Fort reveló de qué quiere trabajar y también contó cuál rasgo de personalidad heredó de su legendario padre.

Cuando le preguntaron en el mencionado programa si quiere ser famosa en el futuro, Martita respondió: “Sí, estoy viendo por cuál rumbo ir, quiero hacer clases de actuación, ver cómo me va con eso, la gente me dijo que tengo futuro ahí, que puedo ser una buena actriz”.

Luego agregó entusiasmada: “También me gusta el canto, pero primero me quiero formar, y si todo sale bien capaz me dedico a eso”.

Martita Fort.

Más allá de querer indagar en su faceta artística, Martita Fort aseguró que también piensa estudiar economía para así poder tomar en el futuro un rol protagónico en la fábrica de chocolates. “Quiero ver cómo me va en la empresa, ya tengo 18 años y quiero saber manejar mi propia economía, no tengo el deseo de quedarme en mi casa todo el día. Sí o sí tengo que estar”, remarcó.

Al igual que su hermano Felipe, Martita contó que tiene varias iniciativas para su empresa. “Se me ocurren nuevos productos, quiero expandir la empresa, me llegaron comentarios que tenemos demanda en Europa y se necesita un cambio”, explicó.

En la misma entrevista, la joven habló sobre su padre, Ricardo Fort y detalló: “Era muy sobreprotector. Nosotros teníamos cuatro equipos de seguridad y me acuerdo que ya me parecía raro tener cuatro patovicas atrás de mí mientras iba a merendar con mis amigas. Entonces, en un momento le pedí que por favor al menos un día no traiga patovicas, porque iba colegio en la primaria y quería salir de ahí sola, como la gente normal. Me molestaba un montón, porque me sentía intimidada. Se lo decía, pero a él no le importaba”.

Finalmente, Martita Fort confesó: “De mi papá tengo el carácter, aunque yo parezco dócil. Cuando me enojo, soy un poco hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente con la que me reúno y ver si son de confianza o son ‘trepas’. Me he sentido usada varias veces. Cuando salgo con gente, a veces me doy cuenta que les gusta más la presencia de ‘la hija de Ricardo Fort’ que ‘Marta’”.