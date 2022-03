Las imágenes de la hija de Pamela David debutando como modelo a los nueve años

La historia de amor de Pamela David y Daniel Vila trajo al mundo a Lola, la hija de la pareja que actualmente tiene nueve años de edad, es el sol de su mamá y que acaba de debutar como modelo.

Antes de conocer al presidente de América, la conductora ya tenía en su vida a Felipe, fruto de sus años de relación con el ex basquetbolista Bruno Labaque, quien ahora tiene 16 años. Con ellos dos admitió haber cerrado “la fábrica”.

“Yo tuve a los dos por cesárea y la pasé muy mal. Hoy no elegiría volver a ser mamá porque no tuve buenos embarazos y los partos no fueron fáciles. Yo tengo dos hijos y no quiero que me pase nada. Es todo un tema ese…”, confió Pamela David el año pasado invitada al programa Debo Decir (América TV).

Como a cualquier mamá, sus hijos la llenan de orgullo diariamente, cuando los ves crecer y tener valores, respetar las enseñanzas que le fue inculcando por tantos años o por sus pequeños pero muy significantes logros. Pero además de eso, Lola emocionó a la modelo al decidir seguir sus pasos.

El pasado diciembre, la pequeña debutó como modelo y se subió por primera vez a una pasarela. Con una edad tan corta, tiene muy en claro a qué se quiere dedicar en la vida y por eso debutó en el desfile de cierre de año de la escuela de Anamá Ferreira, donde estudia.

“A mi Anamá me dijo que ya me había superado. Iba a venir como mamá de Lola, tranqui… y me mandó a cambiar. Me hizo poner algo más elegante. ‘¡No mamá, ahora te ponés linda!’, me dijo. Ahora me dice cómo me tengo que vestir porque le gusta la moda. Diseñó las prendas que desfiló, las hizo ella, pero yo fui la encargada de coserlas. Le cosí pieza por pieza”, contó en ese entonces Pamela David.

Pero ahora, para seguir enorgulleciendo a su mamá, Lola hizo su primera producción para una importante revista. Según compartió la conductora en sus redes sociales, la niña estuvo en un shooting para Caras, que muy pronto se verá en los kioscos. Pero lo más importante de aquella sesión es que fue su mamá quien hizo de estilista y la guió en todo momento.

Si bien no hay muchos más detalles de la temática de la producción, se la pudo ver a Lola posando muy decidida y obedeciendo todas las indicaciones. De esta manera, la hija de David y Vila sigue los pasos de Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann que también hizo su producción para la mencionada revista y que estudia en la misma escuela que ella.