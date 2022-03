El video viral de Chano bailando Bombón Asesino con su mamá que desató mil comentarios

Ya pasaron algunos meses desde que la vida de Chano pendía de un hilo. El músico protagonizó un violento y confuso episodio con la policía bonaerense y salió herido de un disparo, perdió un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Según el ex líder de Tan Biónica, fue su mamá quien lo salvó y el pasado octubre, en diálogo con Jorge Lanata contó cómo se sentía al respecto: "Le hice una canción a mi mamá. Me salvó la vida cuando me pegaron un tiro. Días antes del escándalo, mi mamá venía a casa y me encontraba tirado, me pone mal esto, me emociona”.

Poco más de un mes después de lo sucedido, fue Marina Charpentier, la mamá de Chano, quien habló emocionada de su hijo tras haber hecho un tratamiento y cumplir un mes alejado del consumo de drogas: "Volvió mi hijo, volvió esa persona amorosa, generosa y creativa. Porque él es todo eso. Pero cuando está en consumo no. Pierde la luz, pierde la mirada”.

“Tal vez no hubiese parado (de consumir) si no hubiese pasado lo que pasó. Me acuerdo que estaba en tratamiento ambulatorio desde siempre con un psiquiatra, pero en la pandemia lo dejé de ver y empecé a manipular mi medicación, a consumir, me empecé a poner mal”, se sinceró Santiago Moreno Charpentier en diálogo con Juana Viale.

Desde entonces, parece que todo está cada vez mejor para el músico. Tanto él anímicamente, creativamente y sobretodo en las relaciones con su familia. O al menos así lo demostró con un video junto a su mamá que se viralizó en las últimas horas.

Chano y su mamá interpretaron juntos unos segundos de la icónica escena de la película Inseparables, cuando Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez bailan el icónico tema de Los Palmeras.

“¿Sabés lo que es un clásico?”, le dice el actor de La Casa de Papel a su compañero. “Creo que sí”, le responde Martínez. “Esto es un clásico” responde de la Serna y comienza a sonar Bombón Asesino.

Bajo el ritmo de esa histórica canción, Chano y Marina bailaron juntos y alegraron a todos los fanáticos y seguidores del músico. El video rápidamente se viralizó y muchos resaltaron lo bien que lo veían a él.