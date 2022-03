El álbum de fotos de Tini Stoessel en España, donde habría visitado a Rodrigo de Paul

El 2021 terminó con grandes escándalos y rumores relacionados al corazón, y aunque Rodrigo de Paul se vio envuelto en el Wandagate, al ser señalado como otro de los jugadores de fútbol que habría intercambiado mensajes con la China Suárez, también se dijo que mantenía un romance con Tini Stoessel.

Habían sido varias las voces que contaron sobre los encuentros secretos en España entre el futbolista y la artista. Sin embargo, para los ojos del mundo, él seguía en pareja con la padre de sus dos hijos, Camila Homs. La separación recién se confirmó el pasado enero y ahora todos están expectantes porque se blanquee este romance.

Me interesa aclarar que estoy soltera. Estamos solteras todas. Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación”, había dicho Tini hace un tiempo atrás cuando circulaban los rumores con Rodrigo de Paul.

Pero ahora, la ex Violetta volvió a España y hay voces que confirman la relación. Según aseguró Lío Pecoraro, "Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos. No es especulación, es información. No es potencial. ¡La relación es un hecho!”.

Ella hizo dos viajes exclusivamente para verlo, se están conociendo y los íntimos dicen que están de 10”, agregó el periodista al respecto.

Además de las imágenes que la artista comparte en sus redes sociales, una remera que utilizó en una entrevista con Ibai Llanos lo terminaría de confirmar. Rodrigo de Paul utilizó la misma prenda que Stoessel en aquella charla y a los fans no se les escapó.

Algunas semanas atrás, Tini compartió una serie de postales desde Madrid, confirmando así que estuvo muy cerca de su supuesto nuevo amor. Una serie de postales desde un auto en las calles de la capital española fueron las que más llamaron la atención de sus seguidores, dado que se preguntaban quién las había tomado.

Por ahora ninguno de los protagonistas de esta historia salió a hablar al respecto, pero se comenta que falta muy poco para que salga la confirmación oficial y la primera foto juntos. ¡Habrá qué esperar!