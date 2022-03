Se supo qué está buscando Jorge Rial tras separarse de Romina Pereiro

Desde hacía tiempo se rumoreaba que Jorge Rial y Romina Pereiro estaban separados. Algo que llamó la atención de muchos fue la falta de interacción de ambos en las redes sociales y el viaje que el periodista realizó a Miami solo. Tras el gran revuelo que se generó, él mismo decidió romper el silencio y confirmar la triste noticia.

"Mucho se está hablando de mi separación… Son temas que afectan. Efectivamente estamos separados con Romi, fue una decisión tomada por los dos", reveló al aire en el programa que conduce en Radio 10.

Jorge Rial y Romina Pereiro

Muchos trataron el tema y uno de los ciclos que lo hizo fue el que conduce Karina Mazzocco en América TV. Allí, Tartu reveló una charla privada que mantuvo con el papá de Morena Rial. "Estaba chateando con Jorge porque nos une un cariño grande. Más allá de que hemos trabajado, al mismo tiempo armamos una amistad por fuera del trabajo y la hemos cultivado durante los años que han seguido, luego por mi paso por Intrusos", comenzó diciendo.

Y continuó: "Me decía 'ahora lo que quiero es adaptarme a mi soledad'. Su objetivo es adaptarse a la soledad, más allá de todo es una persona que necesita duelo largos. Por eso, yo esta versión de que anda con X, Y o Z, conociendo a Jorge, no me la creo ni un segundo".



Tartu

Para finalizar, con seguridad, sumó: "Pueden inventar lo que quieran pero Jorge es una persona de duelos largos, necesita terminar con una relación, estar un tiempo y después arrancar nuevamente".