Marta Fort reveló lo que heredó de su papá Ricardo

Días atrás, la muerte de Gustavo Martínez conmocionó a todo el país y puso al clan Fort, nuevamente, en el centro de todas las miradas. Por esto, Marta, la hija de Ricardo Fort brindó una entrevista y recordó algunos momentos que vivió durante su infancia con el chocolatero más querido de todos.

La joven, que recientemente cumplió su mayoría de edad, señaló que desde niña siempre estuvo custodiada por cuatro equipos de seguridad. Esto le generaba incomodidad y un día, se lo dijo a su papá. A pesar de mostrarle su descontento, el mediático no le dio lugar a sus reclamos.

"Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba", señaló la hermana de Felipe Fort.

Además, durante la misma nota, reveló qué heredó de su padre. "Era muy estricto. No nos dejaba ir a pijamadas ni nada. De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort".

Sobre el último día que lo vio con vida, manifestó: "Le dolía todo, nos dijo que se iba a un spa para relajarse, nunca nos dijo la verdad".

Clan Fort

Ricardo Fort falleció el 25 de noviembre de 2013 a sus 45 años en el Sanatorio de La Trinidad. Su muerte fue por un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El artista había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.