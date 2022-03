Se conoció el resultado del ADN de la supuesta hija no reconocida de Palito Ortega

El serio periodista Diego Estevez lanzó la bomba en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco: "Si te nombro a Rosa Ortega no sabés quién es, pero el apellido te suena. Esta mujer que reclama ser la hija de Palito, en los papeles figura como la sobrina de él", contó, para asombro de muchos.

"Hay una persona que dice ser hija de Palito Ortega. Esta mujer va en búsqueda de la verdad", completó la conductora del polémico programa de la tarde de América. Y allí llovieron los datos: Rosa es jubilada, tiene 63 años, cobra la mínima y nació en la provincia de Tucumán.

Según se relató, ella fue criada por Juan, el hermano mayor del reconocido cantante, y su mamá, que antes de morir le dijo que su papá era Palito. En el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires se hicieron los estudios de ADN, pero el que no se presentó fue Juan, su papá, en el año 2004.

La mujer insiste con que el papá de Julieta Ortega es su padre, más alla que los examenes hayan demostrado que Ramón no lo es. Eso llevó a Ana Rosenfeld, la letrada de la familia que vivió muchos años en los Estados Unidos, a tomar la palabra en LAM y dijo lo suyo en nombre de los Ortega.

Tras ser presentada por Angel de Brito, Rosenfeld explicó: "El tema de que habría una hija no reconocida del señor Ramón Ortega no es cierto, y fue cerrado en Tribunales. Quiero aclarar que este tema data del año 2000, aproximadamente”, empezó.

“Ramón voluntariamente se hizo el ADN. Yo fui personalmente con él al Hospital de Clinicas y dio negativo, por supuesto. No dio compatibilidad con esta chica. No quiero desmentirla, pero sí quiero dejar en claro que me comuniqué con su abogada para que estemos al tanto", sumó Rosenfeld, dejando bien en claro el caso.

A pesar de ser enfática Ana, la contraparte insistiría en la posibilidad de que Palito se realice un nuevo ADN para aclarar la historia. ¿Será?