Revelan la repudiable actitud que tuvo Leo Alturria con Lizy Tagliani para ocultar su nueva relación

El escándalo entre Lizy Tagliani y Leo Alturria sumó un nuevo capítulo. Tras la aparición de Antonella Leal, la mujer con la que la ex pareja de la conductora había comenzado una nueva relación.

"Me cayó como una patada, como una puñalada en medio del corazón porque yo amo profundamente a Leo, amo a su familia, yo me siento parte de su familia", expresó Tagliani en un audio enviado a Marcela Tauro al enterarse que Alturria decidió volver a apostar al amor.

Luego, le tocó el turno a Antonella. "No estaba al tanto de que él se había vuelto a ver con Lizy, eso me enteré ayer, sino me hacía a un costado. Porque así sea una amante, o una amiga, no quería llegar a que Lizy esté así. Yo no tengo mala intención ni con ella, ni con Leo", expresó en Intrusos. Acto seguido, agregó: "A Leo lo adoro, a ella no la conozco, la admiro como artista y como persona. Yo sabía que él estaba separado, no es que fui y me metí en la relación, no haría eso jamás. No soy del medio, soy una laburante".

Antonella Leal junto a Leo Alturria.

"Él nunca me aclaró que tenía ganas de volver. Es injusto para Lizy estar pasando todo esto, y también para mí. Quiero dejar en claro que yo soy la amiga. Tuve una mañana complicada, estuve muy triste por toda la situación. Estoy angustiada", finalizó.

Finalmente, le tocó el turno a Alturria, quien dio su versión de los hechos: "Después de la relación, hablamos, quizás no le contaba ciertas cosas para no hacerla sentir mal. Yo nunca me borré, nunca le solté la mano", comenzó expresando.

Pero, en las últimas horas se conoció un repudiable gesto que tuvo Leo con Lizy. "Los vecinos me dijeron que no creen que Antonella haya sido solamente una chica de paso, porque sino ella no hubiera venido a su cumpleaños. Y él, el día de su cumpleaños no hubiera atendido a Lizy en la puerta de la casa sin dejarla subir como si hubiese sido una desconocida", comentó Gonzalo Vázquez en el ciclo de América.

"Yo lo sé por boca de él, que fue Lizy y la atendió afuera. Yo fui un sábado, me volví el martes y el miércoles fui al cumpleaños, los vecinos me conocen todos. Ella le llevó un regalo", confirmó Antonella.