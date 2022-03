Zaira Nara rompió el silencio sobre la renuncia de Iván de Pineda a La Peña de Morfi

Luego de la muerte de Gerardo Rozín se conoció una noticia que generó repercusión en el ámbito de La Peña de Morfi, el mítico programa que conducía el periodista. Iván de Pineda había sido convocado para tomar el reemplazo. Pero el conductor de Pasapalabra rechazó el ofrecimiento.

"Sé que Gerardo estaba muy contento con su elección", declaró Zaira Nara en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece) sobre la decisión del ex modelo. En este sentido, la hermana de Wanda Nara aclaró que entiende los motivos: "Es un programa creado por Gerardo, producido por él, y no es tan fácil ocupar ese lugar. Me parece que la persona que lo haga tiene que ir por otro lado, encontrar su ritmo. Iván tiene un carrerón, es súper inteligente y tal vez fue inteligente en tomar esta decisión. Seguramente", expresó.

Luego, consultada sobre si se animaría a conducir el programa, expresó: "No me veo conduciendo La Peña de Morfi. Tampoco me llegó la propuesta. No sé si estoy a la altura de las circunstancias. Yo siento que me queda enorme".

Y sobre si fantasea con esa posibilidad, la modelo fue más que clara al detallar "Sería algo muy lindo, pero haría falta alguien que esté bien vinculado con la música y aportarles a los artistas eso que le falta. Yo tendría que prepararme…".

Rozín murió el pasado 11 de marzo a los 51 años de edad. La noticia fue confirmada por la representante de prensa de Telefe. "Lamentamos informar que falleció nuestro querido Gerardo Rozín. Les pido respeto para su familia", expresaron.

Tras la triste noticia de su fallecimiento, el canal publicó un emotivo video para despedir al periodista. "Hasta siempre, Gerardo. Gracias por tantos años juntos. Por tu generosidad y sensibilidad que han dejado una huella eterna en todos nosotros. Gracias por venir", expresaron junto a un compilado de imágenes.

En diciembre de 2021, en el último programa de La Peña, Gerardo tomó la copa y brindó junto a Cirio, en lo que se transformó en una hermosa postal de despedida de todos sus televidentes.