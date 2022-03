Una ex compañera de Masterchef liquidó a Mica Viciconte: "Es mala y..."

A pocos días de la gran final de Masterchef Celebrity 3, Male Guinzburg quedó eliminada del concurso culinario que la rompe en las noches de Telefe. Y, al irse, definió a Mica Vicioconte, una de las grandes candidatas a la final, y la diferenció de la Paula La Peque Pareto, la otra deportista que pasó por el concurso, dejando bien en claro quien es su persona favorita.

Todo eso se dio en el Viaje Chef, también en Telefé, donde Male se confesó con Robertito Funes Urgarte, al hacer un repaso de lo que fueron sus meses en el certamen. Y aprovechó para "atender" a quien fue su enemiga de competición. Y no se guardó nada de nada, claro (como la ola de memes en su contra tras haberse ido del programa).

"Yo me llevé muy bien con Mica, me divertí mucho. Nada que ver que sean de la misma línea del deporte que la Peque Pareto, por más que las dos vengan del mundo del deporte son dos personas nada que ver", empezó a distinguir Guinzburg.

"Una es re competitiva y mala. Mica va a... Digo, la Peque no puede hacer maldades, ¿entendés? No le salen las maldades. Si tiene que robarle algo a un compañero no lo hace...", aseguró Malena, con seriedad en sus expresiones, lejos de las risas con las que suele mostrarse en cámara.

"El día que había que ponerle en la canasta, elegirle la canasta al otro, Mica a la peque le llevó colorante, dulce de leche y chorizo. Y la Peque, la mayor maldad, no sé, puede ser darte un limón menos", compartió Guinzburg, entre el proceder de Paula a comparación del de Micaela.

"Son diferentes. Una es más zorra. pero lo que me gusta de Mica es que lo reconoce", rescató Male, como un "punto a favor" en Viciconte. Por lo pronto, Guinzburg Junior se paró en una vereda muy distinta a la de Nicole Neumann.

Desde que empezó su relación con Poroto Cubero, la rubia no deja de tener problemas. Este fin de semana, por ejemplo, fue un viaje que hizo una de sus hijas en la camioneta de Manuel Urcera, el nuevo novio de Nicole, lo que desató otro escándalo.