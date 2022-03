Militta Bora denunció quiénes son los que más roncan en El hotel de los famosos: “Me puse tapones en los oídos porque…”

Prácticamente no desarmó sus valijas, casi que no pudo instalarse en semejante recinto. A los días de activarse el juego, Militta Bora ya sufrió la eliminación de El hotel de los famosos, el reality que estrenó recientemente eltrece para competir en el prime time.

La ex de Daniel Osvaldo salió eyectada raudamente del certamen y se convirtió en la primera que recorre los medios para contar su experiencia en esa reclusión fastuosa en una propiedad impresionante, en ese lugar tan moderno y lleno de lujos.

En ese raid de recorridas, Militta reconoció sus errores, esos comportamientos que la perjudicaron: “Tal vez no me cortaría sola si vuelvo a entrar, yo pensé que me iba a una colonia. Yo pretendía tocar la guitarra y no se puede porque la idea es que te vincules con los demás, igual compartí un montón”.

Asimismo, la cantante admitió que todavía revolotea en su interior el deseo de volver al repechaje, de sumergirse otra vez en el hotel: “Si hay repechaje, entraría, no llegué ni a desempacar, no me metí ni a la pileta”.

En ese diálogo con Por si las moscas, Militta narró una situación particular, que se refiere a su falta de entendimiento del mecanismo del reality. “En mi caso, yo no sabía que iba a haber cámaras tipo 24 horas, yo pensé que iba a ser más reality yankee. Las cámaras y los micrófonos están las 24 horas, me desayuné eso el primer día, no tuve ese tiempo para prepararme, la privacidad, todo fue tal cual ustedes lo vieron”.

A pesar de caer en las garras de la eliminación, Bora confesó que pudo entablar una buena mancomunión con sus compañeros: “Me llevaba muy bien con todos. Incluso con Kate, yo con ella tuve re buena relación, con los más conflictivos también, y Kate que no se lleva bien con un grupo”.

Hasta se animó a referirse al siempre polémico, extraño y con modales híper polémicos de Alex Caniggia, de quien lanzó una definición positiva: “Es bastante llevadero, es eso, tiene su yeite y es un barat las 24 horas”.

En definitiva, la gran revelación de Militta se vinculó con las dificultades para dormir y señaló a dos famosos que desarrollan ruidos llamativos a la noche: “Estuve con unos algodones en los oídos porque hay una sinfonía de ronquidos, Pato Galván roncaba, Kate Rodríguez también. Los últimos días ya salen unas imágenes mías que ¡qué vergüenza!”.