El álbum de fotos privado de la nueva novia de Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani

El corazón se le rompió en mil pedazos, sus tripas se desgarraron para sumirla en un profundo dolor. Lizy Tagliani atraviesa un presente complejo en el plano sentimental, por todo lo que siente por su ex novio, Leo Alturria, y la confirmación que ya se lanzó a otro romance.

La cómica experimentó en carne propia la sorpresa y el estupor al recibir la noticia que su ex vive una historia de amor con Antonela Leal. El episodio se registró en Intrusos, cuando el notero le preguntó sobre si estaba al tanto de esta novedad de Alturria. La actriz no pudo contener sus emociones y huyó de la entrevista.

Lizy no disponía de esa información, incluso en ese diálogo con el ciclo de América aportó detalles de cómo mantenía un vínculo con Leo y que todavía brotan emociones en su piel por su exnovio. Un panorama desolador para la cómica.

Como si fuese poco, el programa de Flor de la V consiguió la primicia de charlar con Antonela, que lejos de evadir las cámaras o gambetear las preguntas sobre Alturria se arrojó a confirmar la relación íntima. "Con Leo nos conocimos hace 3 meses por Instagram. No tenemos un título, hay muy buena onda, la verdad sí. Él es lo más", declaró.

Evidentemente, la oriunda de Luján prefirió admitir que navega por un periodo de acercamiento con Leo y así activó el interés del público por conocer más detalles de su vida. En ese sentido se viralizaron algunas fotos de momentos privados con el rugbier.

A pesar de todo, Antonela se exhibió empática con Lizy y opinó en Intrusos: "Para mí, Leo no es nada de lo que dice ella. Quizás hay algún despecho por ahí... tengo entendido que ella quiere volver pero él no... me da un poco de pena, como mujer la respeto. A mí me da un poco de pena, como mujer la re entiendo”.

Tras toda esta confesión de Leal, y el momento extraño que protagonizó, Tagliani reapareció en Intrusos y envió un audio desgarrador, en el que abrió su corazón y le brotaron las lágrimas. “Yo me siento muy sola. Entonces cuando me dijeron eso, casi me muero. No podía creer lo que me estaba pasando, pero además quiero decir que yo no tengo nada que ver esto. Esto es una historia de él”, exteriorizó la animadora.