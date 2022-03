Verónica Lozano sorprendió al revelar cuál fue su obsesión mientras estuvo internada

Durante el fin de semana, Verónica Lozano sorprendió al revelar su inesperada obsesión mientras estuvo internada tras protagonizar un grave accidente mientas esquiaba en Aspen, Estados Unidos.

En diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia), Lozano contó que mientras transitaba su complicado momento de salud seguía atenta los números del rating de su programa.

“El accidente fue el 8 de febrero y me operaron el 17. Se hizo largo. Primero fue como una nube negra que de un segundo a otro te cambia la vida y quedas como reseteada, en cero. Con los miedos, la angustia y el agradecimiento de que no haya sido nada peor”, explicó Verónica Lozano.

Luego, la conductora contó que deberá pasar un mes más en silla de ruedas, pero que nunca se planteó la idea de estar tres meses fuera de la televisión como se había rumoreado en los medios.

Por otro lado, a la hora de hablar de los tiempos competitivos que reinan en la televisión, Verónica Lozano reveló que el accidente no frenó su preocupación por el éxito de su ciclo. “La silla no cambió eso en mi cabeza. Seguía el minuto a minuto internada. Me gusta mucho, soy un bicho de la tele. En relación al producto y al laburo, soy intensa”, se sinceró para dejar en claro que tiene obsesión por el rendimiento de Cortá por Lozano (Telefe).

Sobre el éxito de su programa, la conductora detalló: “Es una combinación de cosas. Estamos en una pantalla que hay una construcción respecto a la audiencia y por otro lado, es esto del laburo grupal. Un equipo que funciona muy bien, donde cada uno puede sumar y aportar”.

Luego, sobre la estrategia de comenzar las emisiones con temas policiales, Verónica Lozano se sinceró: “Sería ideal que esto no ocurriera. Pero llegan casos todos los días y tenés que elegir a dónde va el móvil. Hay un espanto de ‘tengo que ver para creerlo’ y tal vez puede haber cierta curiosidad o ganas de que haya Justicia con respecto a eso”.