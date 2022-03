Jorge Lanata confesó que amenazó de muerte a una conocida figura en un estudio de televisión

Jorge Lanata hizo una llamativa confesión este lunes tras el episodio de tensión que se vivió en los premios Oscar. El conductor reveló en su programa radial que amenazó de muerte a una conocida figura en un estudio de televisión.

El punto de partida de la turbulenta anécdota de Lanata tuvo que ver con la agresión de Will Smith en plena ceremonia de los máximos premios del cine de Hollywood este domingo.

Durante el pase con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata le preguntó a su colega: “¿Vos te peleaste con alguien a trompadas? Yo ni siquiera siendo chico”. En tanto que el líder de Alguien tiene que decirlo contestó: “No me interesa, no me gusta el matonismo”.

Entonces Lanata recordó: “Una vez a un tipo muy conocido, que no voy a contar quién es, lo amenacé de muerte. Pero pelearme, nunca. Al tipo lo agarré en un estudio de televisión vacío en América TV. Me quería pegar, vino a pegarme. Lo llevé al estudio y le dije: ‘Mirá, si lo que nos está pasando es tan grave, yo vengo y te pego un tiro’. El tipo se puso blanco, se dio vuelta y se fue. Si vos y yo no podemos estar en el mundo, y bueno, veamos qué hacemos”.

Luego, Eduardo Feinmann y Jorge Lanata debatieron sobre quién fue el que actuó de manera violenta en el comentado episodio de los premios Oscar, si el agresivo fue Chris Rock por provocar con una broma desafortunada, o Will Smith por propinarle un golpe en medio de escenario.

Lanata opinó que ambos fueron violentos, aunque de forma distinta. De todas formas, en defensa de Smith deslizó: “¿Por qué no puede defender uno a alguien que quiere? ¿Qué es lo que estaría mal?”.