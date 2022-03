Inexplicable: Facundo Arana contó la razón por la que quiso morirse en la adolescencia

Facundo Arana hizo un recorrido por su vida personal y más íntima, recordando, principalmente, los momentos más duros y difíciles que tuvo que atravesar durante su vida, haciendo hincapié en su adolescencia.



En su sección “Un tropezón no es caída”, Nazarena Di Serio leyó un párrafo del libro “La Pluma de Caly”, para darse pie y preguntarle por qué había calificado como “perdida” a su adolescencia y con la frase “me quise morir”.





“Todos en algún momento de la vida, cuando la cosa se pone difícil, y más si no tenés experiencia y los golpes son fuertes, naturalmente lo sentís”, arrancó el actor.



“La frase ‘una adolescencia perdida’ y ‘me quise morir’ son muy distintas. Abarcan mucho tiempo. Querer morir no es grabe. Lo grave es morir. Lo importante, es decir: ‘Me quedo un ratito más’, porque ese ratito va a hacer que pase aquello que haga que sea feliz de estar acá”, reflexionó luego Facundo Arana.



“Nunca agarro el ‘me quise morir’. Siempre agarro el ‘quise vivir’, con toda mi alma no el me quise morir. Eso es muy importante”, añadió el actor, sobre la forma en la que toma aquella sensación tan al límite como la de querer morir.



Cuando le consultó sobre el rol clave de los afectos en aquellos momentos duros, más vinculados a su tempranera lucha contra el cáncer. “Seguramente no hubiera tenido interés en nada. Los afectos es lo más importante que puede tener una persona cuando tiene una enfermedad. Pueden pasarte muchas cosas, una enfermedad, la pérdida de un ser querido”, comentó.





“Cuando miro mi vida, nunca hay un foco puesto en la enfermedad. Está puesto en el momento en el que conozco a mi compañera, María, con quien formamos una gran familia. La enfermedad fue una aventura que no quise, pero que me sirvió para muchas cosas”, agregó el actor.



Por último, Nazarena Di Serio comenzó a enumerar todo lo que hizo hasta ahora en su vida y le preguntó si le queda algo más por hacer. “No sé si aprieto mucho en nada de todo lo que hago, pero hoy puede decir que mi alma sonríe y para mí eso es un montón”, concluyó Facundo Arana.