Ángela Leiva dio las profundas razones por las que no fue novia de Esteban Lamothe

Un set de filmación, jornadas titánicas de decenas de horas, compartir camarines, charlar y conocerse detrás de bambalinas. Todo este hábitat durante meses puede forjar y estimular la activación de relaciones interpersonales, como sucedió con Ángela Leiva y Esteban Lamothe.

La cantante debutó en el rol de actriz con su personaje en La 1-5/18, la tira de PolKa que arribó a su desenlace, y en ese trabajo de grabación se especuló hasta el hartazgo de una romance, de una química que brotó con el actor, motorizado en diversos factores.

Por un lado, las publicaciones en las redes sociales de los dos famosos estimuló las versiones, porque se exhibieron muy cercanos, con abrazos, miradas y risas compartidas. Además de los rumores que germinaron desde el interior de la novela.

No obstante, nunca se consiguió una corroboración absoluta, así como en las últimas semanas Esteban vivió un lazo personal con la actriz Charo López, aunque recientemente anunció que regresó al estadío de soltería y que aquella relación no prosperó.

Por eso se aguardaba la palabra de Ángela o de Lamothe y finalmente la artista musical apareció en la palestra pública con una visita muy divertida en Socios del espectáculo, donde fue abordada con intensidad por Rodrigo Lussich y también Adrián Pallares.

En los primeros minutos de la charla, Adrián le fue al hueso y le preguntó: “Al principio había sospechas que entre vos y el cura había algo en la vida real”. Lo que descolocó a Leiva y la sumió en un nerviosismo que no pudo ocultar en su lenguaje corporal.

Ángela se animó a contar todo lo que experimentó con Lamothe: “Me puse nerviosa porque me acuerdo de cosas que pasaban en el backstage... Esteban es un loco bárbaro, eso voy a decir, nada más”. Al mismo tiempo que reconoció que el actor “iba al frente como loco”.

Esto provocó que las panelistas indagaran sobre si existió una propuesta de Esteban, así Leiva confesó:“No, no me tiroteó, pero si yo le llego a decir algo él me dice ‘dale vamos’. Menos mal que Esteban está soltero ahora”. No más preguntas señor juez.