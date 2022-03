La terrible estafa que padeció Enrique Pinti con su enfermedad que lo dejó al borde de la quiebra

El mundo del espectáculo está de luto. En la madrugada del domingo falleció Enrique Pinti. El artista tenía 82 años y venía de pelearla durante muchos años con una serie de complicaciones en su salud debido a la Diabetes que padecía y algunos problemas circulatorios en sus piernas.

Desde el 5 de marzo se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi. Aunque los últimos días había presentado una leve mejoría y se esperaba que pueda volver a su casa, sufrió un revés en unidad coronaria y murió de un paro cardíaco.

Con respecto a su salud, Enrique Pinti había confesado tiempo atrás que había sido víctima de una estafa que casi lo deja en la quiebra. En 2019 el capocómico confesó que no sabía cómo pagar las cuentas y que estaba con “el agua al cuello”.

“Me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. Yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan. Me llegaron 39 mil pesos de prepaga más la insulina que uso, que es importada porque así me lo mandó el diabetólogo. Me dijo que es la que puedo usar y me sale 36.000 pesos por mes”, había dicho Enrique en aquel entonces.

Estas palabras llamaron muchísimo la atención dado que la insulina es un medicamento que se brinda gratuitamente por el Estado por una ley nacional que contempla en ella a los diabéticos, lo que dejaba en evidencia que lo estaban estafando.

El actor estuvo invitado en Intrusos y allí confesó lo que un empleado de su obra social lo había estafado: "Yo no soy tarado. Cuando empecé a hacer el tratamiento fui con la receta de la insulina y me dijeron esta insulina es importada, por lo tanto no te la cubre. Yo tengo el plan número uno. Si me lo dice un empleado de mi prepaga, ya está. Y como casualmente yo no soy un indigente, o un jubilado, entonces dije bueno, si hay que pagarla la pago, lo primero es la salud”.

“Me estaban caminando. Durante tres años me caminaron y ahora me la van a dar gratis. La medicación es gratuita para todo el mundo, que no te digan que es importada porque eso no existe. No creo que me devuelvan toda esa plata que pagué”, sumó Enrique Pinti en aquel entonces.

Además, ahí contó que un señor mayor se le acercó al hall del Multiteatro, donde se estaba presentando, con un paquete de insulina y le contó que a él le sobraba porque se la daban gratis entonces lo podía ayudar. “´Vengo de Lanús, esta es mía, pero como me la dan gratis me sobra´. A mí se me estrujó el corazón y le dije: ´Quédese tranquilo, no´”, confió Pinti.