La prodigiosa vida de Enrique Pinti, repaso de la carrera de una figura invaluable de la cultura nacional

Esta madrugada falleció el capo cómico Enrique Pinti, el actor se encontraba internado desde el 5 de marzo en el Sanatorio Otamendi debido a su delicado estado de salud. El artista fue internado de urgencia en un estado de gravedad, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas.

En su momento el actor Enrique Pinti había dicho: “Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: 'De salud estoy muy bien', porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”.

Enrique Pinti fue dueño de un estilo personal y un humor versátil que sabía desplegar a una velocidad inusitada. El actor recorrió todos los caminos del arte, con una basta carrera en el ámbito televisivo, la radio, el teatro, el cine y la literatura.

Pocos conocen el costado literario de Enrique Pinti, quien escribió 13 libros desde 1990 y hasta música al grabar "Radio Pinti" en 1991 junto a Charly García y Pedro Aznar. Charly lo consideraba el mejor rapero de Argentina. En teatro su obra es inmensa y tuvo muchos éxitos muy conocidos, el que más se destaco fue “Salsa Criolla”, que desde 1985 fue un récord en el teatro de habla hispana, con 3000 representaciones, dos millones de espectadores y prestigiosos premios en su haber.

Imagen: La Voz

Además, Enrique Pinti colaboró como columnista invitado en Clarín, La Nación y Noticias. En el ámbito de la radio, estuvo en distintos programas por los que recibió 2 Martín Fierro en 2003 y 2007. A su vez, Pinti recibió dos Martín Fierro más en 2009 y 2012 al mejor programa cultural educativo por sus programas sobre películas "Pinti y el cine", seguramente pasará mucho tiempo antes que otro artista supere al capo cómico, erudito de las artes, escritor y actor que fue único en su género.