Revelan la causa del fallecimiento de Enrique Pinti tras 22 días de internación

El legendario actor Enrique Pinti falleció este domingo a los 82 años tras una larga lucha contra una serie de adversidades en su salud. El artista llevaba 22 días internado en el sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo tras sufrir una fuerte descompensación.

Como el mismo Pinti había contado en más de una oportunidad, tenía diabetes y problemas circulatorios en sus piernas. En este último tiempo, su cuadro se desmejoró a tal punto que requirió asistencia respiratoria mecánica y cuidados intensivos.

Si bien hubo señales de mejoría pasados unos días de su internación, incluso se especuló con un posible regreso del artista a su casa para completar su recuperación, lamentablemente sufrió un revés estando en unidad coronaria cuando murió de un paro cardíaco.

En sus últimas presentaciones teatrales, Enrique Pinti había desarrollado sus espectáculos sentado ya que no podía moverse sobre el escenario como le hubiese gustado.

Enrique Pinti.

El capocómico se aplicaba insulina tres veces al día para regular sus niveles de glucosa. A eso se sumó una complicación de obstrucción en un ojo lo cual complicó severamente su visión.

Por otro lado, en 2020, varios medios especularon con que Enrique Pinti transitaba cuadro de depresión, derivado del aislamiento durante la pandemia de coronavirus. “No la estoy pasando tan mal, estoy bien, me siento bien. Y me tengo que cuidar porque tengo diabetes y soy insulino dependiente: me pincho tres veces al día. Me cuida mi primo, que vive conmigo, y una asistenta que viene de lunes a sábado y se ocupa del movimiento doméstico”, declaró en aquella oportunidad.

Además, se rumoreó que su presunto declive anímico tendría que ver con una muy delicada situación económica, dato que el propio Pinti se encargó de relativizar.

En el Multiteatro Comafi, entre marzo y noviembre de 2021 hubo una marquesina que anunciaba: “Enrique Pinti. Muy pronto”. El artista había escrito un espectáculo que pensaba estrenar en breve. En esa sala, los restos del actor serán despedidos este lunes por la mañana.