Rocío Moreno, la ex de Paulo Londra, contó todo sobre la separación: "El me..."

La historia de amor de Rocío Moreno y Paulo Londra guarda muchos secretos, que no son revelados por ninguno de los dos integrantes de la pareja. Se conocieron cuando eran muy chicos, fueron padres y todo voló por los aires. Ahora, por pedido de ella, están en el medio de una batalla legal.

Todo se dio justo cuando Londra volvió a la música hace algunos días con su canción "Plan A". El cordobés durante casi tres no pudo sacar música por su enfrentamiento judicial con Ovy On The Drums, con quien llegó a un acuerdo hace algunos meses, regresando así a lo suyo.

Rocío Moreno es la madre de las dos hijas de Paulo y terminaron todo "mal" hace unos meses. Ahora, la cordobesa rompió el silencio y apuntó contra Londra: "Nos conocimos en el 2015 y dos años después él empieza a hacerse famoso, a hacer viajes y presencias, shows. Y todo cambió..."

"Tuvimos una crisis muy grande, pero él se mostró arrepentido, hizo muchas promesas, apostamos a la familia. Yo creí sus promesas y decidí apostar. Empiezan a aparecer situaciones que se convirtieron en crisis. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía mas tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía", agregó.

En medio de todo el escándalo y a poco de haber nacido Francisca, Rocío Moreno habló con LAM y reveló cómo fue su relación con Paulo Londra: "Si te digo que estoy bien, te miento. Es todos los día tratar de salir adelante. Yo no puedo decir porqué nos separamos. Me di cuenta que naturalice muchas cosas".

Y agregó: "Dejé pasar cosas que me lastimaban y me hacían mal. Estaba enamorada. Me di cuenta que me dormía llorando y eso marcó un antes y un después. El click mío fue cuando Paulo se fue del país sin avisarme. Fueron muchas cosas que no nos hacían bien y que no nos habíamos planteado como familia".

Rocío confesó estar muy angustiada: "Hubo cosas que me daban vergüenza contarles a mi familia o amigos. Yo creo que él es el responsable, pero la familia y sus amigos tienen mucho que ver. Su papá manejaba todo. Admiro a Yanina por lo que le pasó y cómo lo tomó y cómo su marido tuvo los huevos de elegir a su familia. Paulo no pudo o no quiso elegirnos a nosotras".